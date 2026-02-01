Plataforma errante amaga al ambiente; olvidan 14 mil tons. de fierros en Tabasco

A más de un año de haber encallado frente a las playas del ejido San Rafael, en la zona costera del municipio de Cárdenas, Tabasco, la plataforma semisumergible Mazu continúa representando una seria amenaza al medio ambiente y una que también atenta contra la economía de los pescadores del lugar.

La estructura, varada a escasos 200 metros de la costa desde diciembre de 2024, tras ser arrastrada por los fuertes vientos del frente frío 14 de ese entonces, se ha ido inclinando progresivamente debido al impacto constante del oleaje generado por los frentes fríos sucesivos que azotan el Golfo de México.

En las últimas semanas, el balanceo se ha intensificado, elevando el riesgo de que la plataforma vuelque por completo en cualquier momento.

Pescadores expresan su preocupación ante esta posibilidad. De ocurrir, advierten, se liberaría una cantidad significativa de contaminantes como combustibles, aceites, químicos y residuos industriales al mar, lo que provocaría una contaminación masiva de las aguas costeras.

El origen de la crisis

El incidente se remonta a finales de diciembre de 2024, cuando los embates del Frente Frío número 14 desprendieron a la plataforma de sus amarres, arrastrándola hasta quedar atrapada a escasos 200 metros de la zona costera.

Lo que inicialmente se reportó como un percance logístico, hoy es una emergencia de seguridad marítima. El impacto constante del oleaje y los sucesivos eventos de "Norte" en el Golfo de México han socavado la estabilidad de la Mazu, provocando una inclinación progresiva que, según expertos y pescadores locales, podría derivar en un volcamiento total en cualquier momento.

El gobernador de la entidad, Javier May Rodríguez, informó que están dando seguimiento puntual al caso, y de manera periódica, las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, que custodian el litoral de costas, les presentan un reporte. “Son temas de carácter federal, pero le estamos dando seguimientos, estamos pendientes para que próximamente puedan empezar a mover esta plataforma”, puntualizó.

Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco.

Riesgos ambientales: ¿Qué hay dentro de la plataforma Mazu?

La mayor preocupación de la comunidad científica y los habitantes de San Rafael es el contenido de los depósitos de la estructura. Un posible colapso liberaría:

Combustibles y aceites: Hidrocarburos que formarían una película tóxica en la superficie, asfixiando la vida marina.

Químicos y residuos industriales: Sustancias utilizadas en la operación petrolera que pueden alterar el pH del agua y contaminar las cadenas tróficas.

Desastre económico: Miles de familias dependen de la pesca artesanal en Cárdenas. Un derrame de esta magnitud inhabilitaría la zona de pesca por años.

*mcam