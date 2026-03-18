Gobierno de BC rechaza desvío por 500 mdp señalado en revisión de la ASF

El Gobierno de Baja California calificó de falsos los señalamientos de un supuesto desvío de más de 500 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la gestión estatal.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda precisó que dicha información parte de una interpretación incorrecta de las observaciones emitidas en el proceso de fiscalización de la cuenta pública 2024.

Explicó que los montos señalados en diversas publicaciones corresponden, en su gran mayoría, a ayuntamientos y otros entes públicos, los cuales ejercen sus propios recursos y cuentan con autonomía en su manejo presupuestal.

“Es falso. Es una gran mentira. No existe ninguna observación de la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado por un monto de más de 500 millones de pesos”.

En tanto, el secretario de Hacienda de esta entidad, Andrés Pulido Saavedra, detalló que los 558.4 millones de pesos referidos en distintas notas corresponden al total observado a diferentes entes en la entidad, no exclusivamente al Gobierno del Estado.

De ese monto: 455.1 millones de pesos corresponden a los ayuntamientos de Mexicali, Ensenada, Rosarito, San Felipe, San Quintín y Tecate. 61.6 millones a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), 8.6 millones al Congreso del Estado, así como 33.1 millones a dependencias y entidades estatales.

En el caso específico del Gobierno del Estado, el monto observado es mínimo en proporción al presupuesto total, y corresponde a situaciones plenamente identificadas y en proceso de solventarse, apuntó.

Recordó que estas observaciones no son definitivas, ya que forman parte de un proceso de revisión que contempla etapas de aclaración, y no constituyen, por sí mismas, un desvío de recursos ni daño patrimonial.

Detalló que, en el caso del Gobierno estatal, un monto de 2.5 millones de pesos derivó de una obra social donde una empresa presentó información fiscal falsa; el recurso ya fue reintegrado y se aplican las sanciones correspondientes, con este reintegro prácticamente serían cero observaciones.

En el sector educativo, 30.6 millones de pesos corresponden a diferencias administrativas entre tabuladores estatales y federales, las cuales ya se encuentran en proceso de regularización y reintegro

En organismos operadores de agua, se observaron 262 mil pesos por rendimientos no ejercidos, mismos que ya fueron reintegrados a la Federación

Sobre el Gobierno del Estado, algunas observaciones fueron ya atendidas a través del reintegro de los montos correspondientes y otros en vías de devolución los cuales ascienden en aproximadamente 11.4 millones de pesos, lo que representa una proporción mínima frente a un presupuesto superior a los 90 mil millones de pesos ejercidos en 2024.