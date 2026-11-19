Un grupo de estudiantes normalistas fueron captados a través de video cuando saqueaban una camioneta comercial de frituras en Morelia, Michoacán.

Los encapuchados bajaron las cajas de una camioneta repartidora y las subieron a otra unidad.

En menos de 26 segundos, el grupo de seis jóvenes encapuchados se apoderó de las cajas con frituras.

Los involucrados señalados fueron captados por una transeúnte sobre avenida Periodismo esquina con Rafael Dávalos.

En las imágenes se observa cómo los encapuchados cargan en otra camioneta el producto robado, unidad señalada como propiedad de una institución formadora de docentes.

"No sean así, no sean así, que bárbaros", les dijo un transeúnte a los normalistas.

Posteriormente, los involucrados se retiraron del lugar.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre una postura oficial de las autoridades.