Luego de un impresionante despliegue operativo por la Guardia Nacional y por elementos del Ejército, se localizaron 29 camionetas de gama alta con reporte de robo en el municipio de Victoria, Durango.

Lo anterior luego de recibir una denuncia ciudadana por el robo de un vehículo en dicha ciudad, por lo que los Guardias Nacionales organizaron un operativo de búsqueda.

Con el apoyo de un dron lograron localizaron la unidad motriz señalada en el reporte, en un predio en las inmediaciones de la colonia La Virgen, donde también ubicaron otras 25 camionetas de gama alta robadas.

Los 26 vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango, para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no confirmaron si hubo personas detenidas por estos delitos.