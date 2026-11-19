El INE aprobó los criterios para el registro de candidaturas a diputaciones federales para 2027, con los que partidos y coaliciones deberán postular al menos 54 fórmulas para grupos históricamente discriminados.

Las cuotas se distribuyen en 34 fórmulas indígenas, cuatro afromexicanas, ocho de personas con discapacidad, tres de la diversidad sexual y cinco de personas migrantes mexicanas residentes en el extranjero.

El acuerdo también establece reglas de paridad de género: las fórmulas deberán integrarse por personas del mismo género, aunque se permitirá que hombres propietarios tengan suplentes mujeres. Si se postula un número impar de candidaturas, la fórmula restante deberá ser para mujeres.

Además, las listas plurinominales que en 2024 fueron encabezadas por hombres deberán ser lideradas por mujeres en 2027.

El registro de candidaturas será del 22 al 29 de marzo de 2027 y el INE aprobará los registros el 3 de abril.

El Instituto también informó que estudios de la UNAM y El Colegio de México identifican avances en la representación de estos grupos, aunque todavía no se traducen necesariamente en iniciativas, reformas, presupuestos o decisiones legislativas que atiendan sus necesidades.