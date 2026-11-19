Con un monto histórico de 81 mil 118 millones de pesos —lo que representa un incremento de 5 mil 775 millones o 7.7 por ciento respecto a 2026—, el Gobierno de Hidalgo entregó al Congreso del Estado el Paquete Hacendario para el Ejercicio Fiscal 2027. En representación del gobernador Julio Menchaca Salazar y en cumplimiento del mandato constitucional cuyo plazo vence el 19 de noviembre, la secretaria de Hacienda, María Esther Ramírez Vargas, presentó las iniciativas de Ley de Ingresos, Miscelánea Fiscal y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos.

La proyección financiera prevé recaudar 9 mil 237 millones de pesos por concepto de ingresos propios, cifra superior en 14.9 por ciento a la del ejercicio anterior sin crear nuevos impuestos ni elevar las tasas vigentes, además de estimar 71 mil 880 millones de pesos en transferencias federales. Dentro del gasto programable, el sector educativo concentra la mayor asignación con 35 mil 396 millones de pesos, equivalentes al 43.6 por ciento del presupuesto total, seguido por infraestructura pública y desarrollo urbano sostenible con 7 mil 127 millones, salud con 3 mil 887 millones, seguridad pública con 3 mil 862 millones, bienestar e inclusión social con 3 mil 692 millones y agricultura con 898 millones de pesos.

Destaca una inversión pública histórica de 14 mil millones de pesos destinada a obras carreteras, hidráulicas, urbanas y programas sociales, lo que significa un aumento de 159 por ciento frente a los 5 mil 406 millones ejercidos en 2022, multiplicando por 2.6 dicho rubro durante la actual gestión. Asimismo, se asignan 14 mil 075 millones de pesos para los municipios, un alza del 4.2 por ciento.

Finalmente, la propuesta incorpora por primera vez un Anexo Transversal para la población LGBTI+, sumándose a los recursos transversales dirigidos a grupos vulnerables por 5 mil 751 millones, mujeres e igualdad de género por 3 mil 107 millones, juventudes por 2 mil 529 millones, niñez y adolescencia por 2 mil 520 millones, población indígena por mil 729 millones y personas con discapacidad por más de mil 060 millones de pesos.