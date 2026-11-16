La participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China, generó distintas lecturas en San Lázaro.

El Partido Acción Nacional afirmó que la participación de la mandataria federal es una oportunidad para visualizar y profundizar relaciones comerciales y atraer inversiones junto con empleos.

Sin embargo, advirtió que la violencia, la incertidumbre económica y las nuevas cargas fiscales siguen siendo obstáculos para que las empresas concreten proyectos y generen empleos.

Mientras que el Partido del Trabajo consideró que la gira puede abrir oportunidades comerciales y atraer inversiones para México.

El diputado federal panista Daniel Chimal García reconoció la importancia de la gira presidencial y de la presentación del Plan México ante alrededor de mil empresarios; sin embargo, cuestionó que, a dos años de su anuncio, la estrategia no esté dando los resultados ni cumpliendo las metas planteadas.

“Sin embargo, este tipo de giras como la de la mandataria en China para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde, ante mil empresarios se expone el modelo de inversión del Plan México, es realmente importante aprovechar”, señaló.

Chimal consideró que los encuentros bilaterales con los mandatarios de China y Canadá, además de las reuniones con empresarios, representan una oportunidad para posicionar a México como destino de capitales, pero sostuvo que la promoción internacional debe acompañarse de condiciones de seguridad y certidumbre en territorio nacional.

“Necesitamos más inversiones para generar dinamismo económico, necesitamos más inversiones para proyectar una fuente de empleos y de manera paralela, se requiere una estrategia de seguridad y blindaje a las empresas que están trabajando para lograr que los países más vulnerables puedan acceder al mercado del turismo y atracción de capitales”, planteó.

Además, alertó sobre los niveles de intimidación, acoso y violencia que enfrentan los empresarios y aseguró que esta situación ha representado pérdidas cercanas a los 115 mil millones de pesos para las empresas mexicanas, además de cierres de negocios y desaparición de empleos.

“Insistimos que no se trata de simples cifras, sino es un asunto de seguridad para quienes generan empleos, invierten, confían, aún, en la estabilidad económica y son objeto hoy en día de extorsiones y amagos por cobros de piso que llegan a ser mortales”, advirtió.

Por su parte, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideró que la participación de Sheinbaum en la APEC puede contribuir a diversificar los mercados de México y ampliar sus vínculos económicos con los países de Asia-Pacífico.

La bancada puso énfasis en los encuentros bilaterales, particularmente con el presidente chino, Xi Jinping, y en la presentación del Plan México ante empresarios de la región, como vías para explorar nuevas inversiones y oportunidades de cooperación comercial.

Los diputados petistas señalaron que el reto será que esos acercamientos “se traduzcan en fortalecimiento de la producción nacional, oportunidades para las pequeñas y medianas empresas y empleos con mejores salarios”.

También destacaron que México tendrá una responsabilidad adicional en 2028, cuando presida la APEC y sea sede de la cumbre de líderes, lo que permitirá colocar en la agenda regional temas de integración económica y desarrollo.