Plan B reforma electoral: Sheinbaum defiende acabar con privilegios

Ante la posibilidad de que el Plan B de la reforma electoral no prospere, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que los ciudadanos sancionarán a quienes se opongan a eliminar los privilegios en los congresos locales, regidurías y el mismo Senado de la República.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue consultada sobre la posibilidad de que las reformas constitucionales en materia electoral se “congelen” debido a la negativa de sus aliados del PT.

Al respecto, mencionó que no está “tras los senadores” para vigilar el sentido de su voto en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado.

Depende de los senadores. Yo no estoy tras ellos, uno por uno, para ver cómo van a votar. Nosotros enviamos una propuesta que consideramos importante y que tiene dos áreas. Una es disminuir privilegios. No sé qué son los partidos... bueno, pero hay otras áreas donde todavía hay muchos privilegios. Podríamos haber ido a más, pero por lo pronto (nos enfocamos) en esos espacios: regidurías, congresos locales y el Senado de la República”, respondió.

La mandataria federal reconoció que contempla la posibilidad del rechazo al Plan B, tras la negativa del PT y la solicitud de la oposición de retirar la iniciativa para evitar un desgaste político.

Sí, es igual que el Plan A. Yo tengo una responsabilidad con el pueblo a la que no voy a renunciar nunca. Y esa responsabilidad la cumplo al enviar una iniciativa; ya depende de los senadores cómo van a votar. Entonces, que no digan: ‘Ay, fue derrotado el plan’. Para mí no es derrota, al revés: ¿Quién vota a favor de los privilegios y quién vota en contra?”, reflexionó.

La jefa del Ejecutivo dijo que, por el momento, no sabe si enviará un Plan C en caso de ser desechado el Plan B.

Ahorros de más de 4 mmdp si se aprueba Plan B de reforma electoral

Consideró que los congresistas no deberían votar en contra de una reforma que busca eliminar privilegios y obtener 4 mil millones de pesos que pueden usarse en beneficio de la población, como obras públicas, Cablebús, mejora de servicios y agua potable.

—¿Buscaría un Plan C en caso de no tener este respaldo?, se le insistió.

—No sé, habría que ver. Pero no creo que vayan a votar en contra de eliminar privilegios.

—El PT ya planteaba algunas diferencias respecto a este Plan B”, se enfatizó.

—Tienen derecho a tener diferencias. Nadie dice que todos deben asumir lo que dice la Presidenta, pero también la gente ve cómo votan”, sostuvo la mandataria.

*mcam