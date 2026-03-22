Plan B de reforma electoral suma rechazos; crea inequidad señala Woldenberg

El exconsejero presidente del antes Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg Karakowsky rechazó el Plan B de la reforma electoral, al considerar que busca eliminar las condiciones de competencia equitativa.

Dijo que al transformar el proceso de revocación en “ratificación” y permitir que el Ejecutivo haga campaña mientras transcurren campañas federales, crea inequidad entre el partido en el gobierno y las otras fuerzas políticas.

Al participar como invitado en el Consejo Consultivo de la organización Somos México, que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo, misma que aspira a convertirse en partido político, Woldenberg dijo que el Plan B, que impulsa la Presidencia de la República, es contrario a la Constitución.

En la Constitución se logró incluir que los funcionarios de todos los niveles no pueden hacer campaña a favor ni en contra de ningún partido político”, dijo.

El principio de neutralidad está en juego

Expuso que este principio de neutralidad ahora está en juego y puede destruirse como se han destruido ya otros elementos democráticos.

“No alcanzo a ver siquiera (ese proyecto) como reforma electoral. Lo que se trata es de que en las elecciones intermedias pueda haber lo que se llama revocación del mandato, que Morena ha convertido en ratificación y permitir que la Presidenta haga campaña”, apuntó.

En el gobierno no se aprecia lo logrado en democracia: Woldenberg

Comentó que en la coalición que hoy nos gobierna “no aprecian lo logrado en democracia” y se ostentan como los únicos representantes de la sociedad.

“La revocación se convirtió (en el mandato de Andrés Manuel López Obrador) exactamente en lo contrario.

“¿Quiénes pedían firmas para la revocación? Los propios militantes de Morena. ¿Y qué es lo que demandaban? La ratificación del mandato, no la revocación. Una fórmula de democracia directa, que tiene un sentido y ahora tiene otro”, concluyó.

*mcam