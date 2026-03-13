Plan B de reforma electoral busca más recursos para los estados y municipios

El Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum busca reducir los privilegios en los congresos locales y regidurías para obtener más recursos que se destinen a obras, infraestructura, servicios y agua potable en los estados y municipios.

Bajo la premisa de reducir los privilegios en el sistema electoral, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó los lineamientos de la iniciativa que prevé enviar al Congreso de la Unión el próximo lunes, y con la cual estimó podrían obtenerse 4 mil millones de pesos que serían de gran beneficio para los municipios y estados del país.

A través de las redes morenistas se promueve el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum con las leyendas: “Se acaban los privilegios, el Plan B de la reforma electoral reducirá el gasto en congresos y municipios”; “Más recursos para estados y municipios, el Plan B de la reforma electoral propone reducir privilegios”.

Este viernes, desde Manzanillo, Colima, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la nueva versión de su reforma electoral mantiene el ideal de terminar con los privilegios que se registran en algunos congresos locales y regidurías.

Ayer (jueves) lo dije con toda claridad, la propuesta, el Plan B tiene que ver con disminuir privilegios, particularmente en los congresos estatales, en el Senado de la República y en la cantidad de regidores por municipio, y ese recurso, la propuesta es que se quede en el municipio y se quede en el estado, no que se lo lleve la federación”, afirmó.

La jefa del Estado mexicano afirmó que el Plan B de la reforma electoral también busca recortar los salarios de los consejeros electorales. Sheinbaum Pardo sostuvo que su iniciativa pretende reducir gastos elevados en instituciones financiadas con recursos públicos.

Además, señaló que la propuesta forma parte de una estrategia para disminuir lo que calificó como “privilegios en distintas áreas del sistema político”.

«pev»