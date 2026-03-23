Morena, ‘sí eres mayoría pero no eres totalitario’: PVEM

Ante la crisis que ha provocado la reforma electoral y su llamado Plan B, el Partido Verde Ecologista de México hace valer su voto y sostiene que para Morena “es muy fácil decir ‘somos la mayoría’; pues sí, eres mayoría pero no eres totalitario, no ganas en todos lados solo, y nosotros sí podemos ganar en algunos lugares”.

En entrevista con Ivonne Melgar para la Primera Emisión de Imagen Radio, el senador del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo, detalló que, sobre la misma alianza y su futuro tambaleante, está la ideología del instituto político al que pertenece.

Y es que las discusiones sobre los aspirantes a candidatos del proceso electoral del 2027 y la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado entrever las grietas de la alianza que garantizan la mayoría absoluta en el Congreso mexicano. Uno de los puntos enfrentados rumbo a los comicios del 2027, es la nominación de la senadora Ruth González Silva en San Luis Potosí.

“Si Morena quiere competir, que compita, que muestren los números que tiene. Y Si no, pues que repete donde nos toque, lo mismo haremos para ellos. Lo que no se puede es que ellos decidan por nosotros. Eso no se puede”.

A pesar de la alianza presumida la semana pasada entre Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde, y que presumiblemente conseguiría la aprobación del Plan B; el senador se dijo preocupado por el contenido del documento que, si bien no ha sido discutido por las comisiones pertinentes, ha sido revelado por el gobierno federal.

“No se pueden comprometer los votos en paquete. Cada uno tiene que ser congruente y coherente con un pensar y una definición”.

Para el senador Melgar Bravo, uno de los puntos preocupantes es la revocación de mandato.

“Es muy difícil como está planteado hoy, para mí en lo personal, que eso pueda transitar. […] No puede ser concurrente porque rompe el principio de equidad. Segundo, no puede haber promoción porque rompe el principio de equidad. Todo lo que debe regir un proceso electoral es que nadie tenga una ventaja sobre otro, porque ya hoy Morena tiene por ellos mismos, porque así lo ganaron en la elección del 24 -vamos a llamarle así-, tienen una mayoría. Son gobierno. No podemos darle más ventajas con elección concurrente y con promoción. No sería un proceso imparcial".

Sin embargo, el legislador explicó que frente a este debate, una posible solución sería trabajar en la definición de promoción y acotarla mediante la ley electoral, “creo que se podría salvar muy bien ese punto”.

“Hoy, como viene la iniciativa, no está con claridad qué es promoción. Las cosas como son, qué se puede y qué no se puede de acuerdo a una definición”.

Por ello, y ante la postura establecida por el Partido del Trabajo desde que fue presentada la reforma presidencial en materia electoral, Luis Armando Melgar llamó a realizar una discusión de fondo, “eso es lo que merece la democracia en México, que no veamos de manera superficial cosas que son fundamentales para la equidad y la sana competencia”.

Ante el complicado escenario, el senador confió en conseguir los acuerdos y modificaciones necesarias sobre el Plan B, “nada más que dos precisiones: no se puede concurrente con las elecciones intermedias porque se rompería el principio de equidad. Y, segundo, no puede haber una promoción, hay que precisar qué es promoción”.