Plan B dispararía burocracia en 800 municipios; advierten aumento de 1,500 regidores

Aunque el propósito fundamental de la reforma es generar ahorros, el llamado plan B provocará que en al menos 800 municipios del país se aumente de uno a dos regidores. Esto implica un incremento neto de al menos mil 500 regidores a nivel nacional.

Ante este escenario, diversos senadores —incluidos integrantes de la bancada de Morena— promueven que el dictamen, cuya discusión en comisiones se postergó para este martes, incluya un cambio urgente en dicha disposición para evitar el "efecto rebote" en el gasto público.

El impacto en los Congresos estatales

La situación se replica en las legislaturas locales. Actualmente, 16 Congresos estatales reciben un presupuesto por debajo del 0.70% de los egresos de su entidad. Con las nuevas reglas del Plan B, estos estados tendrían el derecho legal de solicitar que sus gobiernos les aumenten los ingresos anuales para ajustarse al nuevo tope, según un estudio de los diputados federales del PAN.

Anoche, los secretarios técnicos de las comisiones unidas informaron que el dictamen se encuentra en “revisión de técnica legislativa”, lo que obligó a posponer la reunión formal.Yucatán:

El caso de las regidurías forzadas

Un ejemplo crítico ocurre en Yucatán, estado que recientemente aprobó una reforma para ajustar su número de regidores. Actualmente, 48 municipios tienen un máximo de cinco; a partir de 2027, la cifra subiría a 52 municipios con ese límite.

Sin embargo, el plan B ordena desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el mínimo de regidurías sea de siete. Esto obligaría a los 52 municipios yucatecos a elevar su estructura de 260 a 364 regidores, invalidando el ahorro local legislado.

En Yucatán se tendrían que hacer cambios Especial

Municipios de Yucatán afectados por el mínimo constitucional:

Bokobá, Calotmul, Cansahcab, Cantamayec, Cenotillo, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chicxulub Pueblo.

Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Dzemul, Dzilam de Bravo, Dzitás, Dzoncauich, Ixil, Kaua, Kopomá.

Mama, Mayapán , Mocochá, Muxupip, Quintana Roo, Río Lagartos, Sacalum, Sanahcat, San Felipe, Santa Elena.

Sinanché, Sucilá, Sudzal, Suma, Tahmek, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekom, Telchac Puebl o, Telchac Puerto.