Piden en EU sanciones a México ante falta de protección a la vaquita marina

En una carta enviada a la administración del presidente Donald Trump, 39 congresistas del Partido Demócrata solicitaron que se establezca un panel de solución de controversias y se apliquen sanciones comerciales contra México, en el marco del T-MEC, ante la falta de una protección efectiva a la vaquita marina.

Lloyd Doggett, Rosa L. DeLauro, Linda T. Sánchez, Judy Chu, Danny K. Davis, Dwight Evans, Jimmy Gomez y Thomas R. Suozzi, entre otros, recordaron que desde hace un año la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), órgano creado al amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), publicó un Expediente de Hechos sobre la petición SEM-21-002, que revela omisiones por parte de las autoridades mexicanas en la aplicación efectiva de la legislación ambiental para salvar de la extinción al mamífero marino en mayor peligro del mundo.

La petición SEM-21-002 fue presentada el 11 de agosto de 2021 por el Instituto de Bienestar Animal (AWI), el Centro para la Diversidad Biológica (CDB), la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), argumentando que el Gobierno de México no había hecho cumplir su propia Ley de Vida Silvestre ni sus regulaciones que prohíben las redes de enmalle y la captura del pez totoaba en el hábitat de la vaquita marina.

En la misiva dirigida al embajador Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos (USTR), los congresistas cuestionan qué medidas ha tomado desde su oficina y cuáles son sus planes a futuro.

"El informe de la CCA documenta un patrón claro de aplicación laxa de la ley que socava las leyes de conservación y subvenciona prácticas de pesca desleales.

Desde 2020, México prohibió las redes de enmalle en el hábitat de la vaquita marina, pero los investigadores descubrieron que los pescadores siguen utilizando este equipo ilegal con la misma frecuencia.

Aunque México también había acordado instalar equipos de monitoreo en embarcaciones en el Alto Golfo para 2023, hasta el año pasado solo había instalado 10 de los 850 rastreadores satelitales requeridos para el cumplimiento.

A medida que México permite que los pescadores evadan la prohibición de las redes de enmalle, la población de vaquitas continúa disminuyendo, y se cree que solo quedan 10 ejemplares.

La CCA presenta un informe inequívoco; sin embargo, al parecer, la USTR no ha tomado ninguna medida para rectificar este incumplimiento", lamentaron.

El grupo de congresistas demócratas advirtió que el hecho de que el Gobierno mexicano no haga cumplir sus propias leyes le otorga una ventaja competitiva injusta.

"Los pescadores que ignoran las leyes existentes obtienen una ventaja sobre los pescadores estadounidenses que cumplen todas las normas.

Debido a las exigencias estadounidenses sobre la captura incidental y la protección de los mamíferos marinos, las flotas mexicanas que operan ilegalmente en el hábitat de la vaquita marina evitan estos costos y, además, ofrecen precios más bajos que sus competidores estadounidenses en los mismos mercados", indicaron.

Los congresistas preguntaron directamente al representante comercial de los Estados Unidos: ¿Cuándo elevará este asunto a un panel de resolución de controversias y solicitará sanciones para que México haga cumplir plenamente sus propias leyes de conservación y pesca?

"Le solicitamos que responda por escrito y que ponga a disposición al personal pertinente para una reunión informativa, a más tardar 30 días después de la fecha de esta carta", remataron.

Al respecto, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, destacó que después de años de consultas en el marco del T-MEC y de un Expediente de Hechos que documentó graves fallas en la aplicación de la ley, ya no bastan las promesas: "México debe demostrar con resultados verificables que está eliminando las redes ilegales, controlando efectivamente a las embarcaciones y frenando el tráfico de totoaba”.

“Es muy importante que los congresistas cuestionen a la USTR, para que explique qué ha hecho con la evidencia y cuándo escalará el caso a un panel de controversias y, eventualmente, a sanciones.

La vaquita no puede esperar más años de inacción mientras está al borde de la extinción”, subrayó.