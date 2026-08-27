Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reúnen con Sheinbaum en Palacio Nacional

Los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace 12 años arribaron este jueves a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se trata de la reunión trimestral en la que se les informa de los avances en las investigaciones sobre el paradero de los estudiantes que fueron sometidos a desaparición la noche del 26 de septiembre de 2014.

Los padres de los normalistas acudieron acompañados de sus abogados, de representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y de integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos que los asesoran.

Los padres arribaron a bordo de un autobús que los trasladó desde el sitio donde pernoctaron en la Ciudad de México e ingresaron a Palacio Nacional por la puerta de Moneda número 2. Solo ingresaron aquellos autorizados por la Secretaría de Gobernación. Se espera que la reunión se prolongue alrededor de dos horas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que les dará a conocer los avances en las investigaciones a los padres de los 43 en su reunión, además de los pormenores en la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta fue consultada por Excélsior sobre los temas que abordaría en su reunión periódica con los padres y madres de los jóvenes. La mandataria refirió que se les daría pormenores de las investigaciones por las que se detuvo al experredista y otras líneas de investigación.

“La reunión les da información a madres y padres de familia de los avances de nuevas líneas de investigación y detenciones que se han abierto, por ejemplo, el caso del exgobernador de Guerrero, el día de hoy se les informará a los padres y madres de familia cómo fue que se hizo la investigación para llegar a esta detención, por parte del fiscal que lleva el caso, y otras líneas de investigación que hay”, resumió.

La jefa del Ejecutivo adelantó que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe público sobre las líneas de investigación trabajadas en su gobierno sobre este caso. La mandataria federal resaltó que en su administración se han ubicado, a través del análisis de sábanas telefónicas, a otros responsables de la desaparición de los estudiantes, y se han logrado detenciones.

Claudia Sheinbaum indicó que se consultará a la Fiscalía General de la República (FGR) la posibilidad de dicho informe público, para que no afecte los procedimientos y podría ser expuesto previo al doceavo aniversario de la desaparición de los normalistas, ocurrido la noche del 26 de septiembre.

“Le he pedido a la secretaria de Gobernación, y espero que la fiscal esté de acuerdo, que pueda haber antes del 26 de septiembre que se cumplen 12 años de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa que se pueda hacer una información pública de cuáles son estas líneas de investigación, sin que afecte evidentemente a la investigación porque hay nuevos detenidos y cuál es este trabajo que se ha venido haciendo que es , desde mi punto de vista muy relevante que no se había hecho previamente”, indicó.

Con información de Ximena Mejía