¿Azufre, químicos u orina de gato? El misterioso olor que persiste en municipios de NL

Los malos olores en municipios del área metropolitana persisten en Nuevo León por lo que la División Ambiental realiza recorridos para detectar la fuente de los mismos. La población los asocia con un olor parecido al azufre o químicos e incluso algunos comentan que es similar a la orina de gato.

A través de redes sociales usuarios han reportado algunas molestias como picazón en los ojos, nariz y garganta, además de dolor de cabeza. El año pasado, la entidad registró en al menos cinco ocasiones la presencia de este olor, pero ahora desde el viernes pasado se reporta su presencia.

Cuando se presentó la primera vez la problemática, el gobierno estatal lo atribuyó a la Refinería de Cadereyta y aparentemente ahora podría tratarse de la misma situación.

A través de un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente estableció que en relación con los olores atípicos se mantiene un despliegue operativo y técnico en toda la zona metropolitana, mediante la División Ambiental.

Indicó que han recibido reportes de Juárez, Guadalupe, Monterrey, García y Escobedo.

Los elementos realizan un proceso de validación y cruce de datos con variables meteorológicas, recorridos de campo e inspecciones de posibles fuentes emisoras e intercambio de reportes con otras autoridades federales y municipales.

Precisó que se ha encontrado que el origen de dichos olores está relacionado con procesos derivados de refinación de hidrocarburos en fuentes de competencia federal. Añadió que la evaluación continúa en desarrollo a fin de descartar cualquier riesgo para la población.