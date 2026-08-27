‘Me venían siguiendo’, denuncia esposa de Fernando "N"; FGE de Sonora le brinda protección

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que otorgó medidas de protección a Mónica Gámez Grijalva, esposa del excomandante Fernando Farías Laguna, luego de que la mujer denunciara públicamente que presuntamente fue seguida por una camioneta cuando se trasladaba hacia Hermosillo.

Gámez Grijalva relató en un video difundido en redes sociales que el incidente ocurrió cuando viajaba por la carretera Internacional Nogales-Hermosillo, rumbo a la casa de sus padres.

“Vengo llegando a Hermosillo, vine a casa de mis papás por la carretera internacional Nogales y una van blanca me venía siguiendo desde el residencial donde vivo”, afirmó.

De acuerdo con el relato de la esposa de Fernando Farías, el pasado 26 de agosto observó un vehículo que permanecía detrás de ella mientras avanzaba por la carretera.

“Venía el carro a lo lejos cuando empecé a rebasar, cuando se percataron de que me di cuenta, el carro se dio la media vuelta”, relató.

Tras conocer los hechos, la Fiscalía de Sonora informó inicialmente que establecería contacto con Gámez Grijalva y que se le invitaría a presentar una denuncia formal.

Posteriormente, la dependencia confirmó que la mujer acudió ante las autoridades para formalizar su acusación.

“La señora Mónica Gámez Grijalva ya presentó su denuncia formal ante esta Fiscalía, por lo que se iniciaron las acciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”, informó la FGJES.

La Fiscalía agregó que, como parte de la atención proporcionada, se determinó otorgarle medidas de protección.

“Como parte de la atención brindada, la FGJES determinó otorgarle las medidas de protección conforme a los protocolos y disposiciones legales aplicables”, precisó la dependencia.

Fernando Farías Laguna es vinculado a proceso por huachicol fiscal

El caso ocurre el mismo día en que el contraalmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso por su posible participación en una organización criminal relacionada con el llamado huachicol fiscal.

Durante la continuación de la audiencia, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra el excomandante por el delito de delincuencia organizada.

Las acusaciones están relacionadas con una presunta estructura dedicada al contrabando, ocultamiento, distribución y dispersión ilegal de combustibles.

Además de la vinculación a proceso, la jueza impuso a Farías Laguna la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano.