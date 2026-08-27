México recupera 5 millones de dólares por caso Weinberg ligado a García Luna

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México recuperó más de 5 millones de dólares del Grupo Weinberg, dentro del caso relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Desde Palacio Nacional, la mandataria adelantó que este viernes 28 de agosto el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicará los detalles de la operación mediante la cual fueron recuperados los recursos.

Mañana va a estar buena la conferencia mañanera, porque ya se recuperaron más de 5 millones de dólares de los Weinberg, del caso García Luna, y mañana viene el titular de la UIF a explicar cómo fue que se recuperaron”, informó Sheinbaum.

De acuerdo con lo informado por la presidenta, se trata de más de 5 millones de dólares, una cantidad que se suma a los recursos que las autoridades mexicanas han logrado recuperar previamente en acciones vinculadas con el mismo expediente.

A principios de agosto, Sheinbaum Pardo había informado sobre la recuperación de 500 mil dólares por parte de la UIF, también relacionados con el caso.

El anuncio ocurre después de que el pasado 20 de mayo un tribunal de Florida condenara a integrantes del Grupo Weinberg y a sus empresas al pago de 578.5 millones de dólares al Estado mexicano, como reparación por el daño patrimonial derivado de su participación en un esquema de corrupción relacionado con García Luna.

El Grupo Weinberg y los contratos de seguridad

Las investigaciones de las autoridades mexicanas han señalado al Grupo Weinberg como uno de los principales mecanismos financieros utilizados para extraer recursos del erario mediante contratos de seguridad pública.

En 2023, la UIF señaló a personas cercanas a Genaro García Luna como presuntos cómplices en el desvío de millones de pesos de recursos públicos mediante una red empresarial.

Según la información expuesta por las autoridades, esta estructura familiar habría operado en distintos países y obtenido aproximadamente 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública del Gobierno de México, aunque se estimó que el número de operaciones podría ser mayor.

El Gobierno Federal había planteado recuperar aproximadamente 700 millones de dólares mediante una demanda de carácter civil presentada en Florida, Estados Unidos.

¿Quiénes aparecen relacionados con la red empresarial?

La estructura señalada por las autoridades estaría integrada por Linda Cristina Pereyra de García Luna, Natan Francisco Niembro González, Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro y miembros de la familia Weinberg: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Sylvia Donna Pinto de Weinberg.

De acuerdo con las investigaciones, los Weinberg también estarían relacionados con operaciones inmobiliarias de García Luna en Estados Unidos y con empresas de seguridad privada como ICIT Holding y Nunvav Inc., señaladas por su relación con el exfuncionario.

Alexis Weinberg, hijo de Samuel Weinberg, declaró en su momento que su padre conoció a García Luna desde que este formaba parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Incluso, habría vivido en propiedades de los Weinberg en Miami después de concluir su etapa como funcionario durante el gobierno de Felipe Calderón.

Uno de los primeros señalamientos públicos relacionados con esta red surgió en 2019, cuando Univisión reportó que un grupo de funcionarios de seguridad había trabajado en una oficina privada vinculada con un grupo empresarial cercano a García Luna.

La empresa señalada fue ICIT Holding, propiedad de Mauricio Samuel y Alexis Weinberg.