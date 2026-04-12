Piden aventón y todo termina en tragedia, muere bebé tras volcadura

Una bebé fallecida y ocho lesionados, entre ellos tres menores de edad, dejó una volcadura, luego de que los heridos junto con la víctima decidieran solicitar un aventón al conductor de la unidad siniestrada en Mezquital, Durango.

La Fiscalía General del Estado informó que el accidente se reportó al personal de dicha dependencia destacamentado en el municipio serrano, sobre el ingreso de los lesionados derivado de una volcadura, registrado el 10 de abril cuando viajaban de raid en una camioneta Chevrolet, línea Silverado, color rojo, conducida por Pedro “N”.

La camioneta circulaba por la cabecera municipal de Mezquital hacia la localidad de Pinole Quemado y a la altura de una curva, el conductor perdió el control para posteriormente volcarse, dándose a la fuga.

La niña fallecida tenía 3 años de edad, mientras que los menores heridos 3, 4 y 6 años, los adultos 20, 23, dos de 24 y 30 años de edad, con golpes en diferentes partes del cuerpo.

Los adultos fueron trasladados al Hospital General 450; mientras que los menores al Hospital Materno Infantil.

La Agente del Ministerio Público tomó conocimiento y ordenó el levantamiento y traslado del pequeño cuerpo hacia las instalaciones del SEMEFO. Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) ya realizan las indagatorias correspondientes para dar con el paradero de Pedro “N”, conductor de la unidad, para ser puesto a disposición del Agente del Ministerio Público por la responsabilidad que le resulte.

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JCS