Piden alcaldes priorizar seguridad en México

El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Mauricio Tabe, hizo un llamado al Gobierno Federal a anteponer la seguridad de los mexicanos por encima de una Reforma Electoral que sólo ve por los intereses del oficialismo y abandona a la ciudadanía.

“Solicito al gobierno federal que deje a un lado la discusión de la Reforma electoral y atienda lo urgente, mejorar las policías municipales, se requiere el apoyo de la Federación para asignar más recursos, tecnologías y competencias para que las policías municipales funcionen mejor y así se pueda garantizar la seguridad en todos los rincones del país”, dijo.

Reconocimiento por muerte de El Mencho

Tras hacer un reconocimiento a las fuerzas armadas que participaron en la detención y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a quienes dieron su vida por México, así como a los policías estatales que enfrentaron los ataques de violencia, Tabe dijo que buscan que se dote de mayores recursos y capacitación a estas corporaciones de seguridad que son quienes cuidan en una primera línea de batalla a los mexicanos en todas las entidades del país.

Ya quedó demostrado que no hay suficiente Guardia Nacional para el nivel de violencia e inseguridad que vivimos en el país y que es fundamental fortalecer las policías municipales, la estrategia de centralizar la seguridad no sirve y se requiere más fuerza desde lo municipal”, expresó.

Dijo que la prioridad debe ser la seguridad y fortalecer a las policías locales para que sean partícipes en la estrategia nacional de seguridad.

Mauricio Tabe, indicó que es indispensable la recuperación y rehabilitación de parques, deportivos y plazas públicas para fomentar la convivencia de las familias y generar una mayor cohesión social.

Agregó que mientras en el sexenio de Felipe Calderón se invirtieron más de 7 mil millones de pesos para la recuperación de espacios públicos, este gobierno centró las inversiones en elefantes blancos como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas.

Urgen mejores condiciones laborales

El dirigente de la ANAC, agregó que para poder enfrentar a la delincuencia organizada, los municipios necesitan que sus corporaciones cuenten con mejores condiciones laborales, así como mayor equipamiento y una preparación en labores de inteligencia y prevención del delito.

México necesita reforma de seguridad municipal para cuidar mejor a la gente y no Reforma Electoral para que el gobierno solo cuide sus intereses”, acotó.

