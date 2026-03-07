Morena condena declaraciones en EU y aclara que 'México no es epicentro de los cárteles'

A propuesta del diputado federal, Arturo Ávila, el Consejo Nacional de Morena condenó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien junto a 17 mandatarios de América Latina afirmó que México es el “epicentro” de los cárteles de la droga y de la violencia en el continente.

Un pronunciamiento, de este consejo, un rechazo a las declaraciones que lamentablemente ha hecho el presidente Trump hace unos minutos, diciendo que el epicentro de la violencia de los cárteles es México; que los cárteles mexicanos están alimentando y empezando gran parte del derramamiento de sangre en este hemisferio”, apuntó el también vocero de Morena.

Lucha contundente contra los cárteles

Ciudad de México.07 marzo 2026.Consejo Nacional VII Sesión Ordinaria de Morena, a la que asistieron gobernadores, diputados y senadores. Eduardo Jiménez Fernández

En el punto de acuerdo, propuesto por Arturo Ávila, se señala explícitamente que la actual administración federal es la que ha luchado de manera más contundente contra los cárteles de droga, como no lo hizo antes ningún otro gobierno.

Nos parece que es muy claro que, si hay un gobierno que ha luchado de forma directa, de forma contundente, en contra el crimen organizado y en contra los cárteles, es éste gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y por supuesto, los resultados matan cualquier narrativa de comunicación que se pretenda construir en México o en el extranjero”, dijo Ávila.

U.S. President Donald Trump REUTERS

El epicentro de la violencia de los cárteles es México

Reunido con presidentes latinoamericanos en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que la violencia generada por los cárteles de la droga impacta en todo el hemisferio occidental.

“Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los cárteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México; son responsables de gran parte de las matanzas y el caos.



“Y el gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender a nuestra nación y proteger a nuestro pueblo”, dijo el republicano para luego reconocer que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum es una “muy buena persona”.



