Pide EU documentos sellados y jurado anónimo a puerta cerrada en caso Caro Quintero

La fiscalía federal en Brooklyn solicitó evaluar en audiencia este miércoles si en el caso contra Rafael Caro Quintero se opta por documentos sellados, no disponibles al público, por razones de seguridad nacional, y que en el juicio decida un jurado anónimo que participe y delibere a puerta cerrada por potenciales represalias.

“Dada la naturaleza de alto perfil de Caro Quintero y sus extensos vínculos con una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, los miembros del jurado podrían no querer o poder dar veredictos imparciales si sus identidades son públicamente conocidas”, comentó la Fiscalía en su solicitud a la corte.

El tribunal federal, el magistrado Frederick Block, dejó el martes de responder a la solicitud, pero podría convocar a las partes este mismo miércoles.

La Fiscalía solicitó la audiencia de un día para otro al considerar que en el juicio al llamado narco de narcos podría surgir información sensible para seguridad nacional.

Faltan ahora nueve meses para la audiencia calendarizada en la corte para Caro Quintero, el 8 de marzo del 2027.

De aceptar el juez la petición de la fiscalía, el juicio podría llevarse con normalidad, pero los documentos solo parecerían en el registro con clasificaciones generales, sin detalles, y con la fecha de entrega, fuera de acceso público.

El jurado por su parte operaría como un gran jurado, a puerta cerrada y sin que se sepa quienes lo integran.

Rafael Caro Quintero está acusado de participar en el homicidio por torturas al agente antidrogas Enrique Kiki Camarena en 1985 en Jalisco.

El Gobierno de México entregó al de Estados Unidos a Rafael Caro Quintero el 27 de febrero del 2025, junto con otros 28 excabecillas narcotraficantes.