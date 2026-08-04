La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 4 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 4 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

8:10 Horas | Sheinbaum firma decreto sobre transparencia; sólo se limitará información de seguridad nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto respecto a la transparencia, a fin de garantizar el acceso a la información del gobierno para que esta acción ya no recaiga en el criterio de un servidor público y que sólo se restrinja la información la relacionada con la seguridad nacional.

"En un mes se va a fortalecer esta plataforma de transparencia. Es transparencia total del gobierno de México (con el decreto). Para el inicio de sesiones del Congreso se va a incorporar este decreto a la ley para garantizar todo el acceso de las mexicanas y mexicanos de lo que hace el gobierno", dijo la mandataria.

Mañanera de Sheinbaum hoy 4 de agosto: Video completo