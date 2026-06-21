Persecución y balacera termina con dos detenidos en la México-Pachuca

Un operativo de seguridad desplegado sobre la autopista México-Pachuca derivó en una persecución que culminó con la detención de dos personas y el aseguramiento de una camioneta, a la altura del tramo comprendido entre San Pedro Huaquilpan y la desviación hacia Téllez.

De acuerdo con información preliminar, elementos de la Policía Estatal realizaban labores de inspección y vigilancia cuando el conductor de una camioneta Ford Pickup blanca presuntamente evitó una revisión y continuó su marcha, lo que motivó una movilización policial para darle seguimiento.

Durante varios kilómetros, unidades de distintas corporaciones participaron en el operativo hasta lograr interceptar el vehículo.

La acción generó afectaciones momentáneas a la circulación debido al despliegue de patrullas y personal de seguridad en la zona.

Tras la intervención, las autoridades aseguraron a dos personas que viajaban en la unidad.

La camioneta presentaba daños visibles, entre ellos neumáticos averiados, aparentes impactos de arma de fuego y adaptaciones de blindaje en la cabina, aspectos que serán analizados durante las investigaciones.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y el posible vínculo con algún hecho delictivo.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.