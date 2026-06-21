Lluvias colapsan nuevamente puente en Huehuetla, Hidalgo

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la región Otomí-Tepehua de Hidalgo han dejado nuevas afectaciones a la infraestructura y la movilidad de cientos de habitantes.

Entre los daños más relevantes se encuentra el colapso, por tercera ocasión, del puente provisional instalado en la comunidad de Zicatlán en el municipio de Huehuetla.

La estructura temporal, colocada tras la destrucción del puente original ocurrida el año pasado, fue nuevamente arrastrada por la corriente del río Pantepec luego del incremento de su caudal.

Con ello, comunidades como Acuautla, San Gregorio, San Lorenzo y Juntas Chicas enfrentan otra vez dificultades para su comunicación y traslado.

Pobladores recordaron que el puente principal colapsó en octubre pasado debido a los efectos de intensas precipitaciones.

Desde entonces, el paso emergente ha sido destruido en varias ocasiones, incluyendo eventos registrados en noviembre y abril, sin que hasta ahora exista una solución permanente para garantizar la conectividad de la zona.

A la par de esta situación, un deslave ocurrido sobre la carretera Peña Blanca–El Nanthe, en Tenango de Doria, provocó el cierre total de la circulación.

Toneladas de tierra y roca invadieron la cinta asfáltica, generando condiciones de riesgo para automovilistas y transportistas.

Autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia en ambos puntos y recomendaron a la población evitar transitar por las áreas afectadas, atender las indicaciones oficiales y extremar precauciones ante el pronóstico de más lluvias para la región serrana de Hidalgo.