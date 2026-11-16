Periodistas de distintos medios de comunicación se movilizaron este lunes 16 de noviembre de manera simultánea en Acapulco y Chilpancingo para exigir justicia y el pronto esclarecimiento del asesinato del comunicador Eduardo Flores Salado, conocido cariñosamente en el gremio como Lalito.

En Acapulco, frente al asta bandera, en la Costera Miguel Alemán, realizaron una manifestación y bloqueos intermitentes para exigir justicia por el asesinato del periodista. Varios de los manifestantes tenían cartulinas con la palabra “Justicia”.

También leyeron una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Evelyn Salgado y a la alcaldesa Abelina López Rodríguez, en la que se pide el esclarecimiento del asesinato, así como la detención y el castigo para el o los responsables.

En el escrito, se pide que se incluya la geolocalización de su teléfono celular para determinar en qué lugares estuvo durante los últimos momentos de su vida.

Mientras que en Chilpancingo, otro grupo de reporteros de diferentes organizaciones se manifestó a las afueras de la Fiscalía General de Guerrero para repudiar el asesinato del reportero de Acapulco. Con este, suman dos homicidios de periodistas en Guerrero y 10 en el país en lo que va de 2026.

Llamaron a la FGE a no ser cómplice de la violencia contra los periodistas y señalaron la impunidad en las investigaciones de los delitos cometidos contra este gremio.

Este lunes por la mañana, el periodista fue exhumado en el panteón del Palmar.