Dejan cuerpo en límite de estados y ninguno se hace cargo

Más de 12 horas permanece el cuerpo sin vida de un hombre tirado en terrenos de labor entre los límites de los estados de Puebla y Tlaxcala, ninguna de las Fiscalías se quieren hacer responsables del levantamiento del cuerpo, a pesar de que presenta evidentes signos de violencia.

Fue en las primeras horas de este domingo 21 de junio, Día del Padre, que vecinos de esta zona se movilizaron, por lo que policías municipales acudieron al terreno baldío ubicado en Salvador Tepexco, cerca de la calle 5 de Mayo, en los límites de San Pablo del Monte y el estado de Puebla donde visualizaron a un masculino inerte.

Paramédicos de Protección Civil del municipio de San Pablo del Monte acudieron al llamado de auxilio y constataron que el masculino ya no contaba con signos vitales. Por lo que, dieron aviso a personal de la Fiscalía de Tlaxcala.

Sin embargo, los peritos de la Fiscalía de Tlaxcala se deslindaron del levantamiento del cuerpo, ya que aseguran que por coordenadas le corresponde al estado de Puebla, quienes tampoco han realizado la diligencia del levantamiento del cuerpo, que en este momento lleva más de 12 horas en el lugar, sin que ninguna de las dos Fiscalías avancen en el levantamiento del cuerpo y se abra una carpeta de investigación.

Cuerpo sin vida dejado en los límites de Puebla y Tlaxcala Foto: Especial

En Guerrero dejan dos cuerpos afuera del Congreso

Por Ángel Galeana

A principios de este mes de junio fueron abandonados los restos desmembrados de cuatro personas en el interior de un automóvil afuera del Congreso de Guerrero.

Autoridades localizaron el vehículo poco antes de las 7 de la mañana sobre la lateral del bulevar Vicente Guerrero, que conecta con la Autopista del Sol. Las víctimas fueron dejadas en la cajuela del vehículo, estaban envueltas en bolsas negras y recubiertos con plástico.

La Fiscalía General del Estado confirmó que fueron cuatro cuerpos abandonados, pero hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.

Elementos de la Policía Ministerial se llevaron el vehículo de inmediato. Lo amarraron a una patrulla y lo remolcaron hasta las instalaciones de Servicios Periciales, sin que se realizaran las diligencias acostumbradas en el lugar.