América Latina fortalece su papel como socio estratégico de Europa: CEAPI

El mapa de la inversión global se está rediseñando, y América Latina ha dejado de ser solo una región de oportunidad para consolidarse como un socio estratégico indispensable de Europa, con España liderando la vanguardia.

“América Latina está experimentando un protagonismo geopolítico y económico que no se veía en décadas. Nunca la región había estado tan en el centro del mundo”, afirmó Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Durante el IX Congreso Iberoamericano del CEAPI se presentó una propuesta de política común iberoamericana abierta, pragmática y multipolar, que favorezca a las empresas y sea capaz de fortalecer la relación con Estados Unidos, mantener una relación madura con China y profundizar la alianza con Europa a través de numerosos mecanismos, como la agenda Global Gateway, que aspira a movilizar hasta 45 mil millones de euros en proyectos energéticos, digitales, educativos o de movilidad. A ello se suman los recientes acuerdos entre la eurozona con Mercosur y con México, que marcan el camino a seguir.

“El desafío es construir un futuro común, mediante instituciones, empresas, proyectos y mercados conectados que favorezcan la integración. Los empresarios de CEAPI asumimos este compromiso con lealtad y desde una convicción profunda: juntos somos más fuertes”, expresó Vilanova.

Para lograr estos objetivos, la presidenta del CEAPI presentó un manifiesto con 10 propuestas para hacer realidad lo que denominó la Fuerza de Iberoamérica. Entre las propuestas destaca impulsar a las empresas multiberoamericanas para ganar competitividad en el mercado global.

Se llevó a cabo la conferencia de prensa la Fuerza de Iberoamérica en el marco del IX Congreso Iberoamericano CEAPI. Alejandro Aguilar

Es decir, se propone impulsar el concepto y la realidad de las multiberoamericanas: empresas que operan a ambos lados del Atlántico, que integran capital, talento, tecnología, cadenas de valor y visión estratégica entre América Latina, España, Portugal y Andorra, y desde allí se proyectan al resto del mundo.

Consideró que las compañías multiberoamericanas favorecen la creación de cadenas de valor globales, maximizan el potencial de la región e impulsan un modelo industrial sostenible.

También se propone avanzar hacia una mayor integración empresarial y económica, donde Iberoamérica abandone la lógica de la fragmentación, pues con mercados separados, regulaciones dispersas y barreras innecesarias se pierde competitividad e influencia. La intención es construir reglas más compatibles, estándares compartidos y mayor coordinación.

“Iberoamérica puede convertirse en un espacio económico de interés global. Un objetivo que solo se podrá cumplir si somos capaces de reforzar las alianzas para progresar y alinearnos como región”.

Profundizar lazos comerciales

Javier López, vicepresidente del Parlamento Europeo, comentó que el acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea llega en un momento de profundas transformaciones globales.

“Este acuerdo no solo profundiza los lazos con el segundo mayor inversor en el país, sino que se convierte en un pilar de estabilidad geopolítica y diversificación económica”, expuso.

Recordó que el acuerdo elimina de forma masiva los aranceles restantes y simplifica los trámites aduaneros, dinamizando el flujo de mercancías entre ambos bloques.

Además, se proyecta un incremento sustancial en el flujo de capitales europeos hacia México, respaldado por una agenda de visitas institucionales y empresariales destinadas a detonar proyectos productivos en los próximos meses.