Pensión del Bienestar entra a su última semana de dispersión; ¿qué letras cobra hoy?

Este lunes la Pensión del Bienestar entra a su última semana de dispersión de fondos, correspondiente al segundo pago de 2026, por lo que será necesario que los cuatro grupos de la población estén atentos a su depósito, el cual se hará directamente a las cuentas del Banco Bienestar registradas.

Para esta etapa, los llamados a ejercer su pago son las personas Adultas Mayores; personas con Discapacidad; Mujeres con Bienestar y Madres Trabajadoras con monstos diversos de acuerdo a la pensión registrada.

Montos a recibir:

$6,400 pesos, Pensión Adulto Mayor.

$6,400 pesos, Pensión Adulto Mayor. $3,300, personas con Discapacidad.

$3,100, Mujeres con Bienestar.

$1,650 pesos, Madres Trabajadoras

De esta forma, los derechohabientes deberán estar pendientes al depósito bancario que el gobierno de México estará haciendo por medio de la Secretaría del Bienestar en las cuentas bancarias registradas en su momento.

Cabe mencionar que la dispersión de fondos se realiza de manera escalonada, atendiendo a la letra inicial del primer apellido de los derechohabientes, por lo que este día todas aquellas personas cuyo primera letra sea la R, podrán hacer valer su derecho constitucional.

Calendario de pagos:

LUNES 23 de marzo, letra R

LUNES 23 de marzo, letra R MARTES 24 de marzo, letra S

MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V

JUEVES 26 de marzo, letras W, X, Y, Z

Para este pago, se estima que un total de 18.8 millones de personas se verán beneficiadas. La forma de consultar la fecha exacta del depósito, será por medio de la página oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar.

Es necesario precisar que los pagos estarán activos hasta el jueves 26 de marzo para todos los sectores ya antes mencionados; los cobros se pueden hacer mediante cajero automático o en ventanillas de las más de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar.

fdm