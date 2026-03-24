Pensión Bienestar: se acaba el tiempo, a esta letra le toca cobrar hoy 6 mil 400 pesos

La última semana de pagos de la Pensión del Bienestar sigue en marcha para cuatro sectores de la población como lo son las personas Adultas Mayores; personas con Discapacidad; Mujeres con Bienestar y Madres Trabajadoras.

Es necesario precisar que la dispersión de fondos se realiza de manera escalonada, atendiendo a la letra inicial del primer apellido de los derechohabientes, por lo que este día todas aquellas personas cuyo primera letra sea la S, podrán hacer valer su derecho constitucional.

Calendario restante de pagos:

MARTES 24 de marzo, letra S

MARTES 24 de marzo, letra S MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V

JUEVES 26 de marzo, letras W, X, Y, Z

Cabe resaltar que este pago es el segundo de 2026, correspondiente al bimestre marzo-abril por lo que las personas beneficiarias deberán estar atentas a su depósito, el cual se hará directamente a las cuentas del Banco Bienestar registradas.

Sobre los montos a recibir, dependerá del programa social al que estén inscritos, pues en el caso de la Pensión Adulto Mayor, recibirán $6,400 pesos; mientras que las personas con Discapacidad, $3,300; Mujeres con Bienestar, $3,100 y Madres Trabajadoras, $1,650 pesos.

Para este pago, se estima que un total de 18.8 millones de personas se verán beneficiadas. La forma de consultar la fecha exacta del depósito, será por medio de la página oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar.

Es necesario precisar que los pagos estarán activos hasta el jueves 26 de marzo para todos los sectores ya antes mencionados; los cobros se pueden hacer mediante cajero automático o en ventanillas de las más de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar.

fdm