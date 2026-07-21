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Pensión Bienestar 2026: estos son los beneficiarios que cobran hoy

En dado caso de no poder acudir a una sucursal del banco del Bienestar los fondos no corren peligro, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta.

Por: Fernando Dávila

La Secretaría del Bienestar recomienda a las y los beneficiarios consultar únicamente los canales oficiales para conocer el calendario de pagos y evitar caer en intentos de fraude.
La Secretaría del Bienestar recomienda a las y los beneficiarios consultar únicamente los canales oficiales para conocer el calendario de pagos y evitar caer en intentos de fraude.Cuartoscuro

La Secretaría de Bienestar continúa con la dispersión de recursos correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026 para los programas sociales del gobierno de México, los cuales están dirigidos a cuatro sectores de la población.

De acuerdo con el calendario oficial, este martes 21 de julio reciben su depósito las personas beneficiarias cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ y O; es necesario precisar que dicho pago se realiza de manera directa a la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Derivado de lo anterior, en dado caso de no poder acudir a una sucursal del banco ya antes señalado los fondos no corren peligro, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta hasta que el beneficiario decida retirarlo o utilizarlo para realizar compras en establecimientos que acepten pagos con tarjeta.

Sobre qué programas reciben el pago, el calendario aplica para los siguientes sectores de la población:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
  • Pensión Mujeres Bienestar.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.
  • Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

En cuanto a qué letras faltan por cobrar la Pensiones del Bienestar, la Secretaría de Bienestar informó que el calendario continuará de la siguiente manera: el miércoles 22 de julio toca a los apellidos con las letras P y Q, mientras que el jueves 23 y viernes 24 de julio son los de apellido con R.

Por último, la dependencia federal recomienda a las y los beneficiarios consultar únicamente los canales oficiales para conocer el calendario de pagos y evitar caer en información falsa o intentos de fraude.

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