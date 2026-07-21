Pensión Bienestar 2026: estos son los beneficiarios que cobran hoy

La Secretaría de Bienestar continúa con la dispersión de recursos correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026 para los programas sociales del gobierno de México, los cuales están dirigidos a cuatro sectores de la población.

De acuerdo con el calendario oficial, este martes 21 de julio reciben su depósito las personas beneficiarias cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ y O; es necesario precisar que dicho pago se realiza de manera directa a la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Derivado de lo anterior, en dado caso de no poder acudir a una sucursal del banco ya antes señalado los fondos no corren peligro, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta hasta que el beneficiario decida retirarlo o utilizarlo para realizar compras en establecimientos que acepten pagos con tarjeta.

Sobre qué programas reciben el pago, el calendario aplica para los siguientes sectores de la población:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

En cuanto a qué letras faltan por cobrar la Pensiones del Bienestar, la Secretaría de Bienestar informó que el calendario continuará de la siguiente manera: el miércoles 22 de julio toca a los apellidos con las letras P y Q, mientras que el jueves 23 y viernes 24 de julio son los de apellido con R.

Por último, la dependencia federal recomienda a las y los beneficiarios consultar únicamente los canales oficiales para conocer el calendario de pagos y evitar caer en información falsa o intentos de fraude.