Gabinete de Seguridad aseguró precursores químicos valuados en 18 mdp en Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración precursores químicos, en donde aseguraron 940 litros y 15 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, así como un reactor de síntesis orgánica, que fueron valuados en 18 millones de pesos, como afectación al crimen organizado.

En el informe diario de resultados del Gabinete de Seguridad se detalló que, durante diferentes acciones en el país, el lunes 20 de julio, fueron detenidas 7 personas; además se aseguraron 20 armas largas y 3 cortas, 94 cargadores y 2 mil 071 cartuchos.

El mecanismo de seguridad del Gobierno de México detalló que, en la víspera, se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

En estas acciones, también se aseguraron 12 chalecos y 2 cascos tácticos; así como puntas de aditamentos ponchallantas.

Además fue asegurado un reactor de síntesis orgánica. Cuartoscuro

Durante los operativos realizados en Tijuana y Tecate, Baja California; en Chihuahua, Colima y Michoacán, se aseguraron, en total, 69 kilos y 800 dosis de metanfetamina; así como 12 kilos de cocaína en Chihuahua.

También fueron asegurados 7 automóviles o camionetas, 1 en Chihuahua, 1 en Colima, 2 en Michoacán, 2 en Sinaloa, 1 en Tamaulipas; así como una motocicleta en Michoacán.

Se detalló que en Tecate, elementos del Ejército Mexicano, de la Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, con un saldo de cuatro armas largas, nueve cargadores, 236 cartuchos, dosis de metanfetamina, dos chalecos tácticos y ponchallantas asegurados.

El Navegante, Chihuahua, sobre la carretera Federal 45, fueron detenidas tres personas en posesión de 29 kilos de metanfetamina, 12 kilos de cocaína y un vehículo.