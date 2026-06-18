Pemex promete reparar daños por explosión del pozo Krem 1 en Las Choapas

Tres meses después de la explosión en el pozo Krem 1 que se ubica en la región rural, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que asumirá la reparación de daños y brindará apoyo directo a las comunidades de Las Choapas afectadas por el siniestro y posterior emergencia ambiental.

En reunión con autoridades municipales y representantes de las comunidades afectadas, la empresa del Estado reconoció afectaciones a viviendas, cultivos, ganado y caminos, así como la necesidad de atención médica sostenida para la población expuesta.

Los pobladores se han quejado del intenso ruido emitido por el pozo, las altas temperaturas alcanzadas, las emisiones de gases que se traducen en malestares y los daños en terrenos y ganado.

De acuerdo con la información difundida por la propia empresa, Pemex iniciará el pago de compensaciones a productores y familias que acrediten daños, tras un proceso de censos y verificaciones técnicas que, prometió, no dejará fuera a ninguna comunidad impactada.

La petrolera también anunció la construcción de cinco casas de salud: tres para localidades cercanas al pozo siniestrado, una en Tronconada y otra en La Pista, con el argumento de garantizar atención médica permanente ante los efectos derivados del incidente.

Es esta parte la que más inquieta a los habitantes, porque hasta este momento Pemex no ha sido claro con las emisiones que llenan el ambiente de una neblina sofocante, que provoca ardor en la garganta y lagrimeo en los ojos.

Cuestionan cuáles serán los efectos a largo plazo y reclaman que no hay quien ofrezca esta información.

Emisiones llenan el ambiente de una neblina sofocante Foto: Especial

Por otra parte, la empresa se comprometió a rehabilitar con pavimento asfáltico el tramo carretero Río Playas–Remolino, una vía de 26 kilómetros cuya reparación superará los 200 millones de pesos y que habitantes y autoridades locales consideran indispensable para restablecer movilidad, comercio y acceso a servicios básicos.

El anuncio ocurre después de semanas de presión comunitaria, en las que pobladores denunciaron retrasos en la atención, daños persistentes en agua y suelos.

Aunque Pemex sostiene que la situación se encuentra “controlada”, los habitantes señalan que si estuviera controlado ya hubieran parado las emisiones y el pozo estaría apagado.

“Se van a cumplir dos semanas de que nos dijeron que ya iban a apagar el pozo y sigue ardiendo, no vemos que pare”, dijo Miguel Hernández, quien lamentó que su rancho tiene afectaciones en siembra, ganado y pastos, por lo que aseguró que poco importa que anuncien carreteras o clínicas, porque el daño está presente.

Y aunque el anuncio de que van a comenzar a indemnizar por daños, Pemex no detalló plazos para la entrega de compensaciones ni para la conclusión de las obras anunciadas. Por eso, el anuncio fue recibido con cautela.

Las comunidades esperan que esta vez los compromisos sean cumplidos en tiempo y forma tras meses de incertidumbre y desgaste.