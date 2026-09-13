Pemex ofrece avances de reparación de ducto marino del campo Ek-Balam tras fuga

Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene los trabajos especializados para atender el ducto marino del campo Ek-Balam, que permanece despresurizado desde el pasado 10 de septiembre, luego de la fuga registrada en aguas del Golfo de México.

De acuerdo con la información más reciente proporcionada por la empresa, las labores de intervención submarina alcanzan un 70% de avance en la remoción del lastre de concreto del ducto, una de las etapas necesarias para acceder a la zona afectada y continuar con la reparación.

Los trabajos se desarrollan a 50 metros de profundidad mediante personal especializado en buceo de saturación. Pemex explicó que los buzos trabajan con una mezcla respirable de helio y oxígeno y realizan jornadas continuas para avanzar en la intervención.

De manera paralela a las labores bajo el agua, en la cubierta de la embarcación utilizada para la operación se fabrica la estructura metálica que será colocada sobre el tramo afectado del ducto.

Pemex reportó que esta envolvente metálica registra un avance de 80% en su fabricación.

De manera simultánea, en cubierta de la embarcación se fabrica la envolvente metálica que será instalada para cubrir la sección afectada del ducto, con un avance del 80%”, indicó la empresa.

La colocación de esta estructura forma parte de las acciones previstas para completar la reparación del ducto y atender de manera integral el incidente.

Reportan avances de reparación de ducto marino del campo Ek-Balam. Pemex

Mantienen embarcaciones de contención en la zona

Como medida preventiva, Pemex mantiene en el área embarcaciones especializadas para la contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica.

De forma preventiva, las embarcaciones especializadas de contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica permanecerán en el sitio hasta que concluyan los trabajos de reparación”, informó la petrolera.

La permanencia de estos equipos busca mantener capacidad de respuesta mientras concluyen las actividades submarinas y se completa la atención del ducto.

Como parte de las acciones de seguimiento, la empresa señaló que actualmente no se identifica riesgo de arribo de hidrocarburo a la línea de costa.

El monitoreo se realiza mediante distintas vías y abarca una amplia zona del litoral del sureste mexicano. El Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de la Región Marina Noreste de Pemex, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), mantiene labores de vigilancia mediante patrullajes terrestres, recorridos marítimos y sobrevuelos.

La supervisión comprende el área de plataformas marinas y la línea costera que va desde la desembocadura del río Grijalva, en Tabasco, hasta las costas de Ciudad del Carmen, Campeche.

De acuerdo con el reporte de Pemex, las playas de la zona se mantienen limpias.