Gonzalo Hevia Baillères, el mexicano en la NFL con los Seattle Seahawks

La cuarta generación de la familia Baillères está compuesta por 19 nietos. Uno de ellos, es copropietario de los Seahawks de Seattle, el equipo campeón de la NFL. Se llama Gonzalo Hevia Baillères.

La noticia sorprendió al mundo de los negocios y al deportivo propiamente: por primera vez, un inversionista mexicano entró a una franquicia campeona de la NFL. Es verdad que los Seahawks no tienen el arrastre de aficionados en México como sucede con los Vaqueros de Dallas, los Acereros de Pittsburgh o los Raiders, pero a cambio, son una de los equipos más sólidos, con una defensa que ganó el último Super Bowl LX, apodada The Dark Side.

El 4 de septiembre fue una fecha significativa para Gonzalo Hevia Bairèlles cuando se cerró oficialmente la compra de los Seattle Seahawks, por nueve mil 612 millones de dólares, un precio récord en la historia de la liga.

El equipo pertenecía al patrimonio de Paul Allen, cofundador de Microsoft, fallecido en 2018. Su fideicomiso acordó la venta con la familia Khosla. En la lista de 12 copropietarios e inversionistas estratégicos figura Hevia Baillères, junto a nombres como Mark Stevens, la familia Aramburuzabala, Val Blavatnik y los fondos Carlyle y Sixth Street.

La familia Baillères es fundadora de Grupo Bal, uno de los conglomerados más importantes del país con más de 100 años de historia. El grupo integra empresas líderes en retail de lujo, minería, seguros y sector financiero: El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Profuturo, Industrias Peñoles, Valores Mexicanos y Médica Móvil.

El abuelo de Gonzalo, Alberto Baillères González, consolidó y expandió el conglomerado hasta su fallecimiento en febrero de 2022. La presidencia de Grupo Bal recae hoy en su tío, Alejandro Baillères Gual, cuyo patrimonio familiar es estimado por Forbes en 14 mil 800 millones de dólares en 2025.

A diferencia de una trayectoria anclada al legado familiar, Hevia Baillères ha cultivado un perfil propio, y alejado de las redes sociales tradicionales. Su formación académica refleja esa doble influencia: estudió en el Instituto Le Rosey en Suiza, conocido como la escuela más exclusiva del mundo y en Ransom Everglades en Miami.

En México cursó en el Colegio Vista Hermosa y el Colegio Cumbres, donde concluyó en 2013 para posteriormente estudiar Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue ahí donde tomó la decisión que marcaría su carrera: concentrarse en la construcción de su primera empresa. Ese salto explica su ADN de fundador sobre heredero. Si algo define su carrera es la apuesta por la tecnología como vehículo de transformación.

A los 23 años fundó una venture builder para pequeñas empresas. Desde esa plataforma encabezó 12 compañías y un equipo de más de 120 personas, antes de que esos negocios fueran adquiridos por Santander y otras instituciones bancarias de la región.

Posteriormente fundó INSAITE, firma orientada al desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Su proyecto más visible fue Lok, una startup de logística de última milla centrada en infraestructura de lockers inteligentes para entregas y devoluciones de comercio electrónico. Lok llegó a convertirse en la red de smart lockers más grande de América Latina, alcanzando una valuación de 115 millones de dólares para fusionarse en 2024 con Chazki.

Ahora encabeza HBeyond, firma de inversión y desarrollo que opera entre Ciudad de México, Miami y Nueva York, con un mandato amplio: desde capital de riesgo hasta posiciones mayoritarias en empresas de alto crecimiento, enfocada en tecnologías que transforman industrias y que le permitió el acceso a los Seahawks Seattle.

Tras la muerte de su abuelo, separó sus inversiones del grupo familiar para construir HBeyond, que invierte en mercados públicos y privados, desde inteligencia artificial e infraestructura tecnológica hasta instituciones deportivas y de entretenimiento.

Al anunciarse su entrada a los Seahawks, Hevia Baillères rompió su habitual discreción con tres frases que ya son el manifiesto de su nueva etapa. “No podría estar más orgulloso de que nos hayamos unido al grupo propietario de los Seattle Seahawks, son una franquicia de Clase Mundial. Son campeones dentro del campo, líderes fuera de él, y cuentan con la mejor afición del futbol americano.”

Quienes han trabajado con él lo describen como un operador analítico, obsesionado con el producto y la eficiencia operativa. Su estilo no es el del empresario de directorio, sino el del fundador de startup: involucrado en el detalle, con reuniones cortas, toma de decisiones basada en datos y una cultura de trabajo que prioriza la ejecución sobre la exposición pública.

Con los Seahawks, no sólo diversifica su portafolio hacia el entretenimiento deportivo, el activo más codiciado por el capital tecnológico estadunidense. También coloca por primera vez a un apellido vinculado históricamente a El Palacio de Hierro y a Peñoles en la mesa donde se toman las decisiones de la liga más rentable.