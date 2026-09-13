Fractura en Más Preparación: instructores protestan y padres exigen reembolsos tras fraude en examen

Más Preparación enfrenta una severa fractura interna y operativa tras la detención de dos de sus responsables vinculados al presunto fraude en el examen de ingreso a la UNAM.

La crisis se incrementó esta semana, luego de que reanudaran las clases, ya que se generó una marcada división entre las gestiones que realiza la administración hacia las familias de alumnos y el reclamo del personal docente y administrativo que exige certidumbre sobre su situación laboral.

Por una parte, representantes de la empresa como Martín informaron que, tras recibir asesoría jurídica por el proceso legal en curso, comenzaron a reabrir algunas sedes presenciales y a reorganizar la atención a los estudiantes.

Sin embargo, para los padres de familia, Más Preparación planteó opciones como reanudar las clases a partir del 28 de septiembre o solicitar la devolución del dinero.

Pero la administración puntualizó que las devoluciones no serán a 100%, sino proporcionales a las clases impartidas antes de la detención de los dos involucrados, con un tiempo estimado de resolución de aproximadamente un mes.

En contraste, un grupo de trabajadores se manifestó a las afueras del plantel para denunciar que fueron abandonados por la directiva, sin canales de comunicación claros sobre su futuro de trabajo ni acceso a servicios médicos o prestaciones.

Apenas ayer, en la fachada de las instalaciones se colocaron pancartas con señalamientos por despidos sin liquidación, pagos de 35 pesos la hora, acoso laboral, evasión de impuestos y la intención de acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Los inconformes señalaron que la Fiscalía aseguró material didáctico del inmueble, lo que complica la calidad y continuidad de los cursos.

Mientras un sector administrativo intenta rescatar la operación del centro educativo mediante nuevas claves de Zoom y clases presenciales, el personal docente exige que los responsables den la cara y regularicen la situación de los trabajadores.