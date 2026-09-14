Pemex avanza en reparación del ducto de Ek-Balam

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que avanzan los trabajos especializados para reparar el ducto submarino del campo Ek-Balam, donde ya concluyó la elaboración de la envolvente metálica y comenzó su instalación. La empresa reportó un avance de 100 por ciento en la remoción del lastre y en la elaboración de la envolvente.

Ahora, personal especializado en buceo de saturación trabaja en la instalación de esta estructura a 50 metros de profundidad. La envolvente metálica permitirá intervenir la sección afectada del ducto submarino como parte de las acciones para atender el incidente registrado en la zona.

Mientras continúan los trabajos, embarcaciones destinadas a la contención y recolección de hidrocarburos mantienen vigilancia preventiva en el área de plataformas marinas.

Pemex señaló que actualmente no existe riesgo de que el hidrocarburo llegue a las costas, debido a que el ducto permanece en condición segura desde la mañana del 10 de septiembre. Las labores de monitoreo se realizan mediante el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de la Región Marina Noreste, en coordinación con la Secretaría de Marina.

Los operativos incluyen patrullajes terrestres, recorridos en embarcaciones y sobrevuelos en el área de plataformas y la franja costera, desde Tamaulipas hasta Campeche. La empresa indicó que las playas de las zonas monitoreadas permanecen limpias y aseguró que continuará con las acciones necesarias para concluir la atención del incidente e informará sobre los avances.