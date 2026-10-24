PSE Pegaso Servicios Institucionales vuelve a quedar bajo sospecha

PSE Pegaso Servicios Institucionales S.A. de C.V., empresa dedicada a servicios de limpieza que también ha participado en procesos de suministro de insumos médicos, enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en certificaciones laborales y adjudicaciones de contratos públicos. Los señalamientos apuntan a posibles anomalías en la acreditación de normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como a inconformidades de empresarios del sector farmacéutico por procedimientos de contratación que consideran inequitativos.

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la certificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, destinada a identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Según testimonios de empleados y exempleados, se habrían utilizado cuestionarios previamente contestados y solicitado firmas sin explicar su propósito. Una trabajadora que pidió mantener el anonimato señaló que, al buscar apoyo por situaciones de acoso y estrés laboral, le respondieron que la evaluación ya indicaba un ambiente laboral sano.

En materia de contratación pública, empresarios del sector farmacéutico habrían presentado recursos para impugnar contratos adjudicados a PSE Pegaso, al considerar que no existieron condiciones equitativas de competencia. Entre los procedimientos señalados se encuentran las licitaciones LA-12-NEF-012NEF001-I-59-2025, AA-12-NEF-012NEF001-I-18-2025 y LA-12-NEF-012NEF001-I-97-2025, relacionadas con adquisiciones en las que se cuestiona la participación de una empresa originalmente dedicada a la limpieza.

Otro aspecto bajo escrutinio es el perfil de Alexander Van der Toyos López Moctezuma, quien figura como administrador único de la compañía. Anteriormente se desempeñó como director de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Sonora y su nombre aparece en la carpeta AP/PGR/SON/FISC/092/2016, relacionada con el presunto desvío de más de nueve millones de pesos durante la administración estatal de Guillermo Padrés. Este antecedente no constituye, por sí mismo, una determinación de responsabilidad.

También se han señalado aspectos del sitio web de la compañía, donde los apartados destinados a denuncias y cumplimiento se encontraban deshabilitados, mientras las secciones de insumos médicos y construcción aparecían como próximas a habilitarse.

Los cuestionamientos mantienen bajo escrutinio a PSE Pegaso Servicios Institucionales y plantean interrogantes sobre sus certificaciones laborales y contratos públicos. La verificación de los señalamientos corresponde a las autoridades competentes, y las presuntas irregularidades deberán esclarecerse sin anticipar responsabilidades que no hayan sido determinadas legalmente.