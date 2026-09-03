Hay quien quiere dividirnos, buscan que pierda fuerza nuestro gobierno: Sheinbaum

Al iniciar su gira nacional para dar a conocer los detalles de su segundo informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay quienes buscan dividir al movimiento de la Transformación para debilitar su Gobierno, pero eso no va pasar.

Desde Morelos, la jefa del Ejecutivo sostuvo que en su mandato se está dando continuidad al mismo proyecto de la transformación, el cual se fortalece con la aprobación de los simpatizantes de la 4T.

Esos que quieren dividirnos, en realidad lo que buscan es que pierda fuerza nuestro gobierno. Pero nosotros no, con gusto, con orgullo, con honor decimos, "Somos la cuarta transformación de la vida pública”, argumentó.

En cuanto acciones en Morelos, la titular del Ejecutivo señaló que se prioriza el desarrollo del eje carretero de Cuautla a Tlapa, una obra estratégica que conectará a Morelos, Puebla y Guerrero. Indicó que, actualmente ya se trabaja en los primeros frentes operativos.

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que habrá continuidad permanente en la inversión para obras de agua potable, drenaje y el blindaje de los apoyos sociales directos en las comunidades vulnerables de la entidad.

Sobre la inseguridad en Cuautla, la mandataria federal recordó la detención del presidente municipal de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que en dicho municipio y los aledaños, se realiza un trabajo especial, luego de ubicarse un incremento de delitos.

En particular en Cuautla y los municipios que están alrededor de Cuautla estamos haciendo un trabajo especial porque ahí se incrementó mucho varios delitos, ya conoces ustedes, el presidente municipal (Jesús Corona Damián) tenía vínculos con la delincuencia, fue detenido por la Fiscalía General de la República, pero lo importante es que estamos ahí atendiendo a la gente, que no solo es la detención, sino también pues el apoyo que se está dando de manera permanente para traer la paz y la seguridad a todo mundo”, manifestó.

Sheinbaum destaca trabajo de Segob

Por Arturo Páramo

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de la Secretaría de Gobernación, para mantener la gobernabilidad del país, sin buscar un gran despliegue mediático.

A veces, dijo, su trabajo no se nota, pese a que trabaja en los temas relevantes “sin hacer ruido”, como en el apoyo a las familias desplazadas en la montaña de Guerrero, que han recibido la ayuda de la dependencia para retornar a las comunidades de las que fueron desplazados por el crimen organizado.

El trabajo de la Secretaría de Gobernación y de la secretaria Rosa Icela y su equipo a veces no es no se nota y a veces esos trabajos que no se notan, es decir, que no generan grandes noticias en los medios o habla de lo bien que se trabaja porque se cuida la gobernabilidad del país.

Es un trabajo muy importante, indispensable para el país que realiza Rosa Icela de una manera ejemplar con su equipo”, estableció Sheinbaum.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que esa dependencia trabaja en la gobernabilidad del país manteniendo diálogo con todos los sectores de la sociedad.

Diálogo y respeto a las libertades, respeto a los derechos humanos, construcción de paz y por ello decir que durante esta administración se ha preservado la gobernabilidad de la República mediante el diálogo y la concertación.

Atendemos la protesta social con sensibilidad en coordinación con los tres órdenes de gobierno para alcanzar la resolución pacífica de conflictos”, expuso la funcionaria.

Destacó que la Segob mantiene diálogo con los distintos poderes, órganos autónomos, sindicatos, iglesias, empresarios, víctimas, organizaciones sociales, agricultores, pueblos indígenas, madres buscadoras, trabajadores, etcétera.

Construimos la paz con la convicción de que nunca más se privilegie la guerra, como solución a los conflictos. La violencia solo genera más violencia”, detalló.

Rodríguez destacó que mantiene diálogo constante con empresarios del sector de casinos para evitar casos de corrupción.

Adelantó que antes del 26 de septiembre se dará un informe del avance de las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.