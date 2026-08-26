¡A paso de tortuga por la carretera! Rescatan y liberan a nueve en Campeche

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) rescató y puso a salvo a nueve tortugas marinas que se encontraban en riesgo mientras cruzaban la carretera Sabancuy-Champotón, en Campeche.

La intervención se realizó después de que habitantes de la zona acudieron al puesto de vigilancia de la autoridad naval en Sabancuy para alertar sobre la presencia de varios ejemplares que avanzaban sobre la vía, a la altura de la bajada del puente de esa localidad.

El tránsito constante de vehículos representaba un peligro para las tortugas, por lo que elementos navales se trasladaron al punto señalado y establecieron un dispositivo preventivo para controlar momentáneamente la circulación y evitar que los animales fueran atropellados.

Durante las maniobras, los marinos lograron resguardar a nueve ejemplares y retirarlas de la carretera sin que resultaran lesionadas.

Durante las maniobras, los marinos lograron resguardar a nueve ejemplares y retirarlas de la carretera sin que resultaran lesionadas. Cortesía

Una vez aseguradas, las tortugas fueron trasladadas hasta la playa de Sabancuy, donde personal naval realizó su liberación y reincorporación al mar.

La Semar informó que las acciones se llevaron a cabo procurando en todo momento la integridad de los ejemplares y destacó que la protección de la fauna y de los ecosistemas marinos forma parte de las tareas que desarrolla la institución en las zonas bajo su jurisdicción.

La dependencia también reconoció la participación de los ciudadanos que dieron aviso sobre la presencia de las tortugas, ya que el reporte permitió movilizar al personal antes de que se registrara algún incidente.

Ante este tipo de situaciones, la autoridad naval pidió a la población evitar manipular, lastimar o interferir con ejemplares de fauna marina que se encuentren fuera de su hábitat o en zonas de riesgo.