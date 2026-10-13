Partido Verde propone penas más severas contra delitos ambientales

Tras la extracción ilegal de 165 cactáceas en el municipio de Cardonal, Hidalgo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) insistió en la urgencia de endurecer las sanciones contra los delitos ambientales, con el fin de desincentivar el tráfico de especies y proteger la biodiversidad del país.

El pronunciamiento surge luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informara sobre la recuperación de 10 biznagas y 155 garambullos.

Los ejemplares fueron replantados en su hábitat natural y quedaron bajo el cuidado obligatorio de las dos personas implicadas en su extracción, quienes fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, la autoridad ambiental presentó la denuncia penal correspondiente.

Ante este escenario, la agrupación política subrayó que los esfuerzos de rescate deben ir acompañados de un marco legal más riguroso.

La iniciativa promovida por el PVEM contempla incrementar las penas de cárcel y multas por la destrucción de zonas forestales, el tráfico de flora y fauna silvestre, los daños a los ecosistemas y la contaminación de suelos o cuerpos de agua.

El proyecto legislativo registró avances significativos al ser aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2025. Sin embargo, en diciembre del mismo año, el Senado de la República le realizó modificaciones, devolviendo la minuta a la Cámara Baja para su reevaluación.

El Partido Verde reiteró que continuará impulsando esta reforma para garantizar una protección efectiva de los recursos naturales.

La organización advirtió que no basta con reparar el daño ocasionado en casos puntuales, sino que resulta indispensable establecer un castigo firme que impida que este tipo de delitos contra la naturaleza queden impunes.