Partido Verde propone financiamiento parejo

El coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Puente Salas, explicó que la contrapropuesta que su partido dejó en la mesa de negociaciones con el gobierno establece una base de 600 millones de pesos para todas las fuerzas políticas.

Sin embargo, insistió en que sólo definirán el sentido del voto cuando analicen los detalles de la iniciativa de reforma que la Presidenta enviará el próximo lunes al Congreso.

Ante el cuestionamiento de si dudaban ofrecer su respaldo, porque desconfiaban de las letras chiquitas de la iniciativa, el político zacatecano respondió: “No, jamás, jamás desconfiaríamos de nuestra Presidenta, Vamos a opinar, claro, cuando llegue la iniciativa, no hay iniciativa, hoy, lo que hubo, es una presentación. No estamos evadiendo nada, pero también parece que quieren que empecemos a legislar con presentaciones, no”.

Dijo que sólo a partir de tener un texto, una redacción concreta, podrán opinar.

“La verdad es muy difícil de generar una opinión porque yo digo, ¿estás a favor de la reducción? Sí, sí coincidimos, si modificamos la fórmula ¿Se puede reducir el 25 o más? ¿Qué pasa si viene que a todos los partidos se nos asigne lo menos? Lo que recibe hoy el Partido del Trabajo. Ésa podría ser.”

Por su parte Raúl Bolaños Cacho (PVEM), vicepresidente de la Mesa Directiva, detalló: “Como ha habido voces de distintos senadores que se han manifestado a favor de una iniciativa que aún no se ha presentado, el Verde ha acordado, ambas cámaras, esperar hasta que haya un documento como tal”.