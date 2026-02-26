“Va bien la combinación binacional”; Sheinbaum dialoga con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que conversó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el operativo del domingo donde fue abatido Nemesio Oseguera, El Mencho.

Relató que la conversación duró ocho minutos y que ella le detalló que hubo apoyo de inteligencia por parte de Estados Unidos y que la coordinación marchaba de forma positiva.

“Me llamó el... ¿qué día fue? Ayer o antier, ¿no? Una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. Están bien; pues le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de Estados Unidos, que iba muy bien la combinación”, respondió.

Sobre la reunión entre el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson; la zar antidrogas, Sara A. Carter, y el Gabinete de Seguridad, la jefa del Ejecutivo informó que ella no estuvo presente. Rechazó que el encuentro fuera en el contexto del operativo contra el exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“No, se reunieron con el Gabinete de Seguridad. Se decidió que fuera aquí en Palacio porque estuvieron aquí cuando fuimos a lo de la bandera; era mucho más cómodo que se reunieran aquí y fue una reunión cordial, de protocolo. Estaba planeada desde hace tiempo, no es algo que surgió recientemente y fue una reunión como parte de este entendimiento que tenemos con Estados Unidos”, informó.

Sheinbaum reconoció que recibió una felicitación por parte del gobierno estadunidense por el éxito de la misión. Sin embargo, aclaró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fue la encargada de la ejecución del operativo en Jalisco y que Estados Unidos no fue responsable de la misión, sino que se limitó a tareas de inteligencia.

Asimismo, aseguró que todo el país, y en especial Jalisco, se encuentra tranquilo tras el abatimiento del exlíder criminal. Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la mandataria dijo desconocer si los restos de Oseguera Cervantes han sido reclamados por su familia.

Finalmente, la mandataria federal indicó que ha mantenido contacto con la mayoría de los gobernadores, especialmente con el de Jalisco, Pablo Lemus. Dio a conocer un operativo conjunto para retirar los vehículos varados y quemados en las carreteras este domingo, para lo cual se enviaron 2 mil 500 elementos federales adicionales.

“Quedan muy poquitos, pero ya prácticamente todos fueron levantados. Se trabajó conjuntamente, hubo mucha comunicación con el gobierno del estado. Hoy reanudan clases; enviamos más Guardia Nacional, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos lo agradeció (Lemus), hemos estado en mucho contacto con el gobernador y ya podemos decir que, esencialmente, está tranquila toda la República y particularmente Jalisco”.