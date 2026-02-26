Rechaza oposición omisión y retroceso; PAN y PRI lanzan críticas

Mientras la bancada de Acción Nacional cuestionó que la propuesta presidencial de reforma electoral omitiera el tema de la infiltración del crimen organizado en las elecciones, la diputación del PRI adelantó su rechazo a participar en una reforma cuyos objetivos consideró antidemocráticos.

“Ni una sola mención al crimen organizado. Y miren que quizá no sea casualidad, pero en el momento en el que es más evidente el poderío del crimen organizado en el país, ni una sola mención hacen en una reforma electoral”, criticó el coordinador de los panistas en

San Lázaro, José Elías Lixa.

Adelantó que su partido no acompañará una reforma que carezca de mecanismos contra la narcopolítica.

En tanto, Rubén Moreira, líder de los priistas en la Cámara baja, consideró que no vale la pena participar de una reforma que destruye la democracia.

El jefe de los priistas confió, sin embargo, en que los aliados de Morena defenderán los principios que durante años fueron construidos de manera plural.

“Son partidos muy serios los dos. Son partidos históricos los dos. Y son partidos que están poniendo sobre la mesa la democracia mexicana”, afirmó el exgobernador.

Moreira criticó la pretensión gubernamental de recortar recursos a los partidos y a las instituciones electorales. “El puro Tren Maya este año va a recibir de subsidio más dinero que toda la democracia mexicana y el Tren Maya no sirve para nada”, dijo.