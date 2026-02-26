Acusan de terrorismo a 18 en Guanajuato por violencia

LEÓN– Luego de los atentados del pasado domingo, 18 presuntos implicados han sido acusados de terrorismo. Autoridades estatales detuvieron a un total de 48 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que robaron y quemaron vehículos para bloquear vías de comunicación, así como comercios en diferentes puntos de Guanajuato; entre los detenidos se encuentra un menor de edad.

Las primeras audiencias en las salas de los Juzgados de Oralidad comenzaron en los municipios de Salamanca, Guanajuato, Irapuato y León, en donde a 18 sujetos presentados por el Ministerio Público se les imputó el delito de terrorismo.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) también busca que a los supuestos elementos del cártel se les imputen los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, agregó que hubo flagrancia en los actos de terror que llevaron a las detenciones.

Según autoridades, un total de 48 personas que participaron en los hechos violentos del pasado 22 de febrero en diversos municipios de Guanajuato, fueron detenidos, de ellas 20 han sido judicializadas y se concretaron 2 autos de vinculación a proceso en contra de 4 personas por la probable comisión del delito de terrorismo, como coautores.

La Fiscalía de Guanajuato dio a conocer que las detenciones “fueron resultado del trabajo coordinado del Grupo de Inteligencia Operativa del Estado de Guanajuato.