Levanta EU todos los obstáculos en México; insiste en recomendaciones

El gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada en México, levantó ayer miércoles todas las restricciones para su personal que labora en las distintas representaciones diplomáticas en nuestro país.

Ayer miércoles se levantaron las restricciones para los ciudadanos, residentes o turistas que permanecen en territorio mexicano, luego de que la situación en materia de seguridad se normalizara tras el operativo del domingo que llevó a la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho.

Se explicó que, en el caso de los vuelos de procedencia estadunidense, éstos operan con normalidad; no obstante, si un vuelo directo a Estados Unidos se cancela, los viajeros podrían considerar reservar un vuelo de conexión a través de otra ciudad mexicana o estadunidense.

“No tenemos reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales. Los ciudadanos estadunidenses en México deben reanudar las precauciones habituales”, señaló la representación diplomática.

La embajada ofreció algunas recomendaciones adicionales a sus connacionales, entre ellas: estar atentos a los medios locales para obtener actualizaciones sobre la situación en el país; seguir las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911. Además, se sugirió mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación mediante teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

Cabe recordar que tras la detención de El Mencho, EU emitió una alerta de seguridad urgente advirtiendo sobre un riesgo elevado de “violencia aleatoria” y enfrentamientos entre facciones del CJNG por el control del liderazgo.