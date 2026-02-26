Ya hay un retorno a la normalidad en Jalisco

GUADALAJARA.– Jalisco intenta regresar a la normalidad luego de que se desactivara el código rojo por los hechos de violencia registrados tras la caída de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ayer miércoles se reactivaron las clases en la entidad luego de dos días de suspensión.

“Tenemos como ciudad que regresar a la normalidad y eso es lo que estamos haciendo como sistema educativo: cuidando todas las medidas y estando muy al pendiente siempre de la integridad de nuestros niños y nuestras niñas; Guadalajara tiene que regresar a la normalidad”, dijo una maestra de primaria.

Tanto padres de familia como alumnos acudieron con temor a las escuelas.

“Con un poco de angustia; me voy a quedar aquí esperándolos afuera. Es que tienen muchas ocurrencias estas personas y no se les vaya a ocurrir sorprendernos con otra cosa. Sí estamos un poco angustiados. ¿Aquí se va a quedar todo el día? Sí, es el miedo que tienen todavía”, comentó Carmen Ochoa, madre de familia.

“Pues a mí sí me dio un tantito de miedo cuando empezamos a manejar, pero ya me empecé a tranquilizar tantito. Mi mamá nos dijo que estuviéramos amarrados y que fuéramos en la parte de atrás; yo no tengo miedo, la verdad”, expresó Héctor.

Mientras tanto, el transporte ya trabaja con normalidad. “Pues está muy lento ahorita, pero poco a poco se va a ir normalizando”, sostuvo Óscar, un taxista.

Los comercios también intentan regresar a la vida cotidiana. “Está muy bajo; apenas tenemos una mesa de siete personas y abrimos desde las 9 de la mañana”, sostuvo Celeste, trabajadora de un restaurante.

San Juan De Los Lagos

En San Juan de los Lagos la situación no es muy diferente. El terror invade a los comerciantes que resultaron afectados y que no se han podido reponer luego de que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación colocaran un coche bomba el domingo a un costado de sus locales, en la puerta de las instalaciones de la Guardia Nacional.

“Yo estaba vendiendo mi comida y nomás oímos el ruido; no supimos nada, ni qué fue, nomás el impacto que pasó, pero nosotros no supimos nada. Como una bomba, pero no supimos nada; todavía estamos con el miedo”, dijo un testigo.

De acuerdo con testigos, sujetos armados llegaron a la zona, se pararon en camionetas frente a las instalaciones de la Guardia Nacional, arriba de un puente, y desde abajo, en la glorieta, se colocaron otros. De pronto, comenzó a avanzar un coche en reversa hasta la puerta de las instalaciones, el cual estalló, ocasionando severos daños.

Afortunadamente, ningún elemento se encontraba cerca y sólo un guardia nacional presentó una lesión leve por un objeto que salió volando.