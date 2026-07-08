Lluvia deja autos bajo el agua en fraccionamiento de Tizayuca, Hidalgo

Fuertes lluvias registradas la tarde de este miércoles provocaron severos encharcamientos en el fraccionamiento Marbella, ubicado en la comunidad de Tepojaco en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, donde el nivel del agua alcanzó tal magnitud que varios automóviles estacionados quedaron parcialmente cubiertos.

Habitantes narraron que las calles quedaron completamente inundadas y unidades atrapadas entre el agua, lo que dificultó la circulación y generó preocupación entre los vecinos por posibles daños a sus vehículos.

Tras el temporal, residentes solicitaron la presencia de autoridades municipales y de Protección Civil para evaluar las afectaciones, atender los puntos con mayor acumulación de agua y reducir riesgos en la zona, ante el pronóstico de que las lluvias continúen.

La Dirección de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos de Tizayuca informó que mantiene recorridos de supervisión en las colonias afectadas para monitorear la situación y brindar atención donde sea requerida.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni incidentes de gravedad.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar ingresar con vehículos a calles inundadas, no cruzar corrientes de agua y mantenerse atenta a los avisos oficiales mientras persistan las precipitaciones.