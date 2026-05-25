Parque Esperanto de Tijuana recibe nuevo reconocimiento internacional por transformación urbana

El Parque Esperanto de Tijuana, Baja California, fue reconocido a nivel internacional por la organización World Urban Parks, al obtener el galardón en la categoría “Outstanding New Park Project”, distinción que lo posiciona como uno de los proyectos de espacio público más destacados a nivel mundial.

El reconocimiento fue recibido en representación de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, consolidando al Parque Esperanto como un referente de transformación urbana, recuperación del espacio público y desarrollo social.

La distinción fue entregada durante el 9.º Congreso de Parques Tijuana 2026, evento en el que se presentó la conferencia “Diseño, Territorio y Transformación Urbana: Parque Esperanto”, impartida por el arquitecto Jorge Álvarez Howard, director del parque, acompañado por el arquitecto Luis Lutteroth del Riego, integrante del Consejo de Desarrollo de Tijuana, y el arquitecto Martín Acosta Martínez, director de Arcdesign.

El origen del Parque Esperanto se remonta al 5 de junio de 2022, cuando la gobernadora Marina del Pilar presentó el programa “Más Parques, Más Vida”, iniciativa que dio paso al desarrollo del complejo urbano.

En septiembre de ese mismo año iniciaron las obras de construcción, supervisadas por Carlos Alberto Torres Torres, y tras más de un año de trabajos, la primera etapa fue inaugurada el 26 de noviembre de 2023.

El proyecto del Parque Esperanto se desarrolla sobre una superficie federal de 460 hectáreas, mientras que su primera etapa contempla 25 hectáreas urbanizado, incluyendo estacionamientos y áreas de andadores ya concluidas.

De acuerdo con datos del proyecto, una vez concluido, el parque será aproximadamente 12 veces más grande que el Parque Morelos, uno de los principales pulmones urbanos de Tijuana.

Durante 2025, el Parque Esperanto registró una afluencia de 1 millón 276 mil 514 visitantes, además de albergar 39 eventos deportivos, recreativos y culturales, entre ellos la Carrera Corre con Amarillo, la Carrera de Mascotas, el Rally Cultural, el Encuentro Deportivo de Educación Media Superior, la Carrera Miliar Race y la Expo Ambiente.

Asimismo, recibió 26 visitas de instituciones educativas y superó las 4 millones de visualizaciones en Google Maps, reflejando el creciente interés de visitantes locales y turistas.

El nuevo galardón de World Urban Parks se suma a otros premios internacionales obtenidos por el complejo en 2025. El 2 de octubre recibió el premio “Orquídeas y Cebollas”, otorgado por la Fundación de Arquitectura de San Diego, California, mientras que el 10 de octubre fue distinguido con el reconocimiento al “Proyecto de Parque Nuevo Destacado de Latinoamérica”, entregado por la Asociación Mundial de Parques Urbanos con sede en Nueva Zelanda.