En México, entre el 20 y 40 % de la población ha presentado enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) a lo largo de su vida, informó en entrevista con Excélsior, el neuro gastroenterólogo Aurelio López Colombo.

Indicó que se trata de un padecimiento que habitualmente ocasiona agruras, sensación de ardor, quemazón o dolor dentro del pecho. Con episodios en los que la comida se regresa a la garganta, afectando la calidad del sueño.

El también gastroenterólogo endoscopista señaló que además de los factores genéticos, la mala alimentación, la obesidad, el tabaquismo y el consumo de alcohol pueden ocasionar reflujo en las personas adultas .

“De hecho, a mí me tocó hacer un estudio en el estado de Tlaxcala donde detectamos síntomas de reflujo en el 19% de la población. Otro estudio en Veracruz, realizado con el doctor José María Remes Troche demostró que el reflujo se presenta en el 40% de la población.

“Y otro estudio que también realicé en Tehuacán, Puebla, cuyo objetivo era buscar la asociación entre síntomas de reflujo y mala calidad del sueño, encontramos un impacto del 35 %”, detalló.

El especialista añadió que aunque las probabilidades son bajas, el reflujo gastroesofágico puede ocasionar cáncer de esófago en el 1 % de la población que tiene ERGE, por lo que es importante buscar atención para evitar complicaciones.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO PARA EL REFLUJO GASTROESOFÁGICO?

El gastroenterólogo López Colombo expuso que si los síntomas crónicos persisten por más de tres meses, es una alerta para acudir al médico.

“Los síntomas típicos del reflujo gastroesofágico son las agruras, sensación de ardor o de quemazón detrás del pecho o sensación de que se regresan las cosas a veces hasta la garganta o incluso dolor en el pecho que mucha gente pudiera confundir a veces con problema del corazón. Que vomite sangre o que la evacuación sea negra.

“Pero existen otras manifestaciones extraesofágicas que requieren a veces más estudio como el dolor de garganta, la tos, la carraspera o la sensación de una flema o de un cuerpo extraño en la garganta. Y el paciente a veces va primero al otorrino, al alergólogo, al neumólogo para tratar de solucionar este problema y finalmente llega el gastroenterólogo para atenderlo”, explicó.

Al respecto, López Colombo, señaló que además de mejorar la alimentación y de cambiar el estilo de vida, actualmente existen fármacos en todo el sector salud que pueden controlar esta condición crónica para aliviar los síntomas y sanar la irritación del esófago.

Para lo cual, se debe evitar la automedicación y seguir las indicaciones de un especialista.