Capullos Renace: de instalaciones con grietas a un hogar para niñas y niños en Nuevo León.

Levantarse, tender la cama en un espacio amplio, pasar al baño y sentarse a desayunar en una mesa limpia. Para las niñas, niños y adolescentes que viven en Capullos, esa rutina es la primera señal del cambio que trajo Capullos Renace, el proyecto que transformó las instalaciones donde reciben cuidado y protección en Nuevo León.

Durante años, el centro presentó grietas, humedad y espacios deteriorados. Hoy integra 20 villas infantiles y juveniles, Villa Bebés, una escuela, espacios deportivos, áreas de rehabilitación, un comedor y la nueva Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El proyecto fue impulsado por Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, durante la administración del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.

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¿Qué cambió en la vida diaria de Capullos?

Las 20 villas infantiles y juveniles se concluyeron en 2024. Para María del Rosario Sánchez Muñoz, encargada de Villas Juveniles Mujeres, la diferencia se nota desde que comienza el día.

“Lo primero que yo noté es la comodidad que ellos tienen para realizar sus actividades del diario en la mañana, desde que se levantan con la facilidad de salir de su cama, poderla tender con un espacio amplio y después acudir al baño, desayunar en una mesa limpia, agradable”, relata.

El cambio, dice, también llegó a la atención que reciben: “Ha sido muy beneficioso para los niños y también para el personal; se ha notado en la atención médica, el cuidado en la villa, sus alimentos y el área educativa”.

Villa Bebés: 3 mil metros cuadrados para la primera infancia

En marzo de 2025 se sumó Villa Bebés, con 3 mil metros cuadrados diseñados para cuidar, estimular y proteger a niñas y niños durante una de las etapas más importantes de su desarrollo.

“Capullos es un hogar, es un refugio, es protección, es una familia para niños, niñas y adolescentes del estado”, expresó Mariana Rodríguez al presentar el proyecto.

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Escuela, canchas y terapia física dentro del centro

Durante 2026 abrió la nueva escuela de Capullos, junto con una plazoleta, una cancha polivalente y juegos. También se incorporó una cancha de fútbol con pasto sintético e iluminación.

“Los niños están súper cómodos, están tranquilos”, explica María del Rosario. “Tienen un área verde de juego donde pueden salir, en los horarios establecidos, a divertirse, a jugar, sin algún riesgo de que se vayan a caer o de que algo les vaya a pasar”.

En mayo de este año se incorporó el Edificio de Terapia Física, equipado para brindar rehabilitación a niñas y niños con discapacidad dentro del propio centro. Así se evitan traslados y la atención especializada queda integrada a su vida cotidiana.

En agosto abrió el Comedor y Cocina Central, con capacidad para más de 200 personas, cocina equipada, barras frías y calientes, bodega de víveres y un área especializada de nutrición.

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Un mejor entorno también para quienes cuidan

La transformación también se nota entre el personal. “Primero que nada dignificaron a todo el personal. El simple hecho de tener un ambiente cómodo, bonito, a nosotros también nos tiene de una manera alegre para poder seguir sirviendo a nuestros niños, que tanto nos importan”, señala Verónica Mendoza, coordinadora del Departamento de Adopciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Nuevo León.

Para María del Rosario, el cambio comenzó cuando el gobernador y Mariana Rodríguez recorrieron las instalaciones. “Ellos pudieron ser testigos de todas las necesidades que teníamos como empleados”, recuerda. Con las nuevas condiciones, agrega, enfermeros, coordinadores, tutores y el resto del personal pueden brindar una atención de mayor calidad, “en un entorno sano, cómodo”.

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¿Qué ofrece la nueva Procuraduría de Protección?

En marzo de 2026, el Gobierno del Estado inauguró la nueva Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El edificio tiene más de 3 mil 500 metros cuadrados y cinco niveles, con salas de evaluación y espacios para que cada caso se atienda con mayor privacidad y acompañamiento especializado.

¿Qué es el programa Familias de Acogida?

El acogimiento familiar permite que niñas, niños y adolescentes de Capullos o Monarcas se integren temporalmente a una familia con la que no tienen parentesco, lo que garantiza sus derechos a la protección, el cuidado y la atención.

Aiisne Gaytán, coordinadora del programa, explica que el efecto se refleja en su desarrollo: “Son niños que se sienten de nueva cuenta amados y protegidos y, por ende, siguen creciendo favorablemente. Tienen más cercanía entre sus iguales, confían en las demás personas y se sienten escuchados y valorados”.